A la ‘MeMa’ Mónica García le sale el tiro por la culata: ¡El amigo de Rufián se la acaba ‘metiendo doblada’!

El primer gran choque interno en Más Madrid por las primarias ya ha estallado y, contra todo pronóstico, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha encontrado con una resistencia incómoda dentro de su propio partido.

En un tenso enfrentamiento en Al Rojo Vivo (laSexta) este lunes, García y el diputado autonómico Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, protagonizaron un vivo debate sobre quién podrá votar en las primarias que decidirán el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2027.

Mónica García, conocida como ‘MeMa’ y máxima referente del sector más “moniquista”, defendió un censo altamente restrictivo: solo podrán participar quienes tengan cargo público, estén a sueldo del partido o demuestren una militancia activa y presencial constante. “Nuestra militancia va a ser la que tiene el derecho de participación”, sentenció la ministra, rechazando de plano cualquier modelo de registro digital abierto que permitiera votar a simpatizantes que “aparezcan solo para hacer un clic”.

Una candidatura truncada

Delgado, por su parte, exigió abrir el proceso para que “toda la gente que ha venido haciéndolo con normalidad” pueda votar, denunciando que las actuales normas reducen artificialmente la base electoral y blindan al aparato del partido frente a posibles alternativas. La ironía de la situación no ha pasado desapercibida en círculos políticos madrileños.

Emilio Delgado, considerado cercano a sectores más a la izquierda y con afinidades que algunos vinculan al entorno independentista catalán (incluyendo buenas relaciones con figuras de ERC como Gabriel Rufián), está poniendo en jaque la estrategia de control de García. Justo cuando la ministra pretendía cerrar filas y blindar su candidatura a las autonómicas de 2027 con un censo a su medida, Delgado le ha plantado cara en directo y ha dejado claro que no acepta que las primarias se conviertan en un mero trámite controlado por el “moniquismo”. Menuda tienen montada.