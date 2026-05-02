Sánchez y el censo electoral: Así votan los extranjeros nacionalizados por la ley de nietos

Huele a intento de pucherazo.

En realidad, apesta, porque el censo electoral crece por decreto.

El ministro José Manuel Albares lo confirmó con la naturalidad de quien anuncia algo perfectamente normal: 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, la llamada ley de nietos. La cifra multiplica por varios factores lo que el Gobierno había previsto cuando promovió la norma en 2022.

Y llega, casualidad de las casualidades, a dieciocho meses de las elecciones generales de 2027.

Con Pedro Sánchez al frente, la casualidad como categoría explicativa ha perdido prácticamente toda su credibilidad. Este es el presidente que convocó un referéndum interno en el PSOE para mantenerse en el cargo cuando el partido lo quería fuera. El que llegó a La Moncloa mediante una moción de censura que él mismo había descartado semanas antes. El que firmó una amnistía que había prometido no firmar nunca. Y el que tiene a su esposa procesada por cuatro delitos mientras sigue gobernando como si nada.

Que ese mismo hombre haya impulsado una ley que genera 2,4 millones de nuevos ciudadanos potencialmente votantes, en su mayoría procedentes de países con tradición política de izquierda, a dieciocho meses de unas elecciones que las encuestas dan muy ajustadas, no es una casualidad. Es una estrategia.

La magnitud real del fenómeno

Hasta marzo de 2026, se han aprobado 545.000 solicitudes de nacionalidad por la ley de nietos, con una tasa de éxito del 90%. Solo en México, ya hay 45.002 ciudadanos españoles nuevos inscritos en el censo exterior. El Gobierno ha prorrogado sucesivamente los plazos de solicitud y estudia eliminar la fecha límite indefinidamente.

El potencial total es difícil de calcular con precisión, pero los datos disponibles permiten una estimación. La Ley de Memoria Democrática de 2022 amplió los criterios de la ley anterior de Zapatero de 2007 para incluir a descendientes de quienes abandonaron España entre 1936 y 1978 por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual, sin necesidad de demostrar un exilio estricto ni residencia previa en España.

Una instrucción del Ministerio de Justicia, firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, amplió aún más el alcance: ahora basta con acreditar descender de quien salió de España en ese período, sin verificación rigurosa de las causas. El resultado es que en Asturias se han documentado casos de emigrantes económicos que se fueron antes de la Guerra Civil y han sido nacionalizados como «exiliados».

Si se aprueba el 90% restante de las 2,4 millones de solicitudes pendientes, estaríamos hablando de más de dos millones de nuevos ciudadanos españoles con derecho a voto inmediato en las próximas elecciones generales. Para contextualizar esa cifra: la diferencia entre PSOE y PP en las elecciones de 2023 fue de poco más de 300.000 votos.

Cómo votan por nacionalidades: el mapa que lo explica todo

El estudio de Jorge Sanz Casillas y David Díaz, publicado en El Debate y basado en 14 encuestas con 3.709 encuestados nacidos fuera de España y ya nacionalizados, ofrece el mapa de preferencias electorales de los nuevos ciudadanos.

Argentina : clara inclinación hacia el PSOE , aunque con variaciones según la generación y el nivel socioeconómico. Es el país con mayor volumen de solicitudes.

: clara inclinación hacia el , aunque con variaciones según la generación y el nivel socioeconómico. Es el país con mayor volumen de solicitudes. Cuba : mayoría pronunciada hacia el PSOE . Los cubanos que han conseguido la nacionalidad española son en muchos casos descendientes de emigrantes de la era republicana con orientación política de izquierda.

: mayoría pronunciada hacia el . Los cubanos que han conseguido la nacionalidad española son en muchos casos descendientes de emigrantes de la era republicana con orientación política de izquierda. Colombia : tendencia predominante hacia los socialistas, aunque con un segmento conservador significativo vinculado a los desplazados por las guerrillas.

: tendencia predominante hacia los socialistas, aunque con un segmento conservador significativo vinculado a los desplazados por las guerrillas. Venezuela : aquí está el giro irónico que ningún estratega del PSOE calculó bien. Los venezolanos que han huido del chavismo de Maduro , cuyo régimen Zapatero y el PSOE han defendido activamente, votan mayoritariamente a la derecha, con casi la mitad optando por PP y VOX . Es la paradoja perfecta: la ley que abre las puertas a los venezolanos los convierte en votantes del adversario.

: aquí está el giro irónico que ningún estratega del calculó bien. Los venezolanos que han huido del chavismo de , cuyo régimen y el han defendido activamente, votan mayoritariamente a la derecha, con casi la mitad optando por y . Es la paradoja perfecta: la ley que abre las puertas a los venezolanos los convierte en votantes del adversario. México : tendencia conservadora clara. Con 117.226 solicitudes y 53.597 aprobadas, México es el país con más solicitudes tras Argentina y sus nuevos ciudadanos se inclinan hacia el PP .

: tendencia conservadora clara. Con 117.226 solicitudes y 53.597 aprobadas, es el país con más solicitudes tras y sus nuevos ciudadanos se inclinan hacia el . Francia: única excepción no hispanoamericana significativa, con un perfil de voto más diversificado.

El balance global, con estas matizaciones, sigue siendo favorable al PSOE porque el volumen de solicitantes de Argentina, Cuba y Colombia supera con creces al de Venezuela y México.

El diseño de la ley beneficia estadísticamente al partido que la promovió.

La diferencia crucial con otros métodos de nacionalización

Lo que hace especialmente llamativa esta ley en comparación con el proceso ordinario de naturalización es la velocidad.

Un inmigrante de Marruecos necesita diez años de residencia legal para solicitar la nacionalidad española. Un iberoamericano necesita dos años. Y luego el proceso de tramitación puede tardar otros dos o tres años más.

Los beneficiarios de la ley de nietos obtienen la ciudadanía casi de inmediato, sin necesidad de residir en España, sin acreditar integración, sin demostrar conocimiento del idioma o de la cultura española, y con el derecho a votar inscribiéndose en el CERA (Censo de Españoles Residentes en el Exterior) sin pisar el país.

Es, en términos electorales, el mecanismo de incorporación de votantes más rápido que ningún gobierno español ha diseñado jamás.

El PP y la acusación de pucherazo

Isabel Díaz Ayuso fue la primera en llamar al fenómeno por su nombre: «reemplazo electoral». La acusación de que el Gobierno de Sánchez está construyendo deliberadamente un nuevo electorado que compense su desgaste entre los votantes tradicionales tiene una base estadística que resulta difícil de rebatir con los datos disponibles.

La oposición también señala la falta total de consenso político detrás de la norma y la ausencia de cualquier criterio de arraigo social que asegure que los nuevos ciudadanos tienen una vinculación real con España más allá de un apellido en el árbol genealógico.

En 2023, el voto exterior registró una participación del 4%. Si esa proporción se mantiene con los 2,4 millones de solicitantes actuales, el impacto electoral sería limitado. Pero si el Gobierno diseña mecanismos para facilitar la inscripción y la participación, la cifra puede cambiar radicalmente.

Y con Sánchez, que lleva ocho años demostrando que no existe maniobra política que descarte por principio, esa posibilidad no es descartable.

El censo electoral de España se está reescribiendo. Lo hace al amparo de una ley de reparación histórica que tiene un propósito declarado legítimo. Y al mismo tiempo, y esto no es incompatible con lo anterior, beneficia electoralmente de forma muy específica al partido que la diseñó, la promovió, la amplió y sigue extendiendo sus plazos.

Que huela a maniobra no significa que lo sea necesariamente. Pero con este Gobierno, el olor es argumento suficiente para exigir explicaciones.