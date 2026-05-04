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LA AÚN MINISTRA DE SANIDAD EMPIEZA A TRABAJARSE SU CANDIDATURA PARA LUCHAR POR LA POLTRONA DE LA REAL CASA DE CORREOS

Mónica García sufre un brote histórico e histérico: ahora acusa a Ayuso de confratenizar con Napoleón

"No tenemos ninguna duda de que si estuviéramos en 1808, Ayuso y Almeida estarían apoyando a los franceses"

Archivado en: Gobierno de la Comunidad de Madrid | Isabel Díaz Ayuso | Más Madrid | Mónica García | Partidos Políticos | Política

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A la ‘MeMa’ Mónica García le sale el tiro por la culata: ¡El amigo de Rufián se la acaba ‘metiendo doblada’!

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¡Menudo cacao mental el de la ‘MeMa’!

Mónica García, ministra de Sanidad y aspirante a candidata de Más Madrid, volvió a demostrar que su principal especialidad no es la gestión sanitaria, sino el disparate verbal y la manipulación histórica.

En un vídeo publicado con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, la autodenominada médica y madre, alcanzó un nuevo nivel de desvarío: ha insinuado, sin rubor alguno, que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, presidenta de la Comunidad de Madrid y alcalde capitalino, respectivamente, se habrían puesto del lado de las tropas napoleónicas durante el Dos de Mayo de 1808.

«No tenemos ninguna duda de que si estuviéramos en 1808, Ayuso y Almeida estarían apoyando a los franceses», llegó a afirmar, mientras mezclaba banderas de España, imágenes de Napoleón y reproches sobre la supuesta ‘venta’ de Madrid.

El esperpento alcanzó cotas históricas.

La misma izquierda que durante años miró con desdén el patriotismo y ha relativizado las invasiones francesas, ahora se atreve a dar lecciones de historia-ficción.

García, en su papel de historiadora de saldo, trató de convertir a Ayuso en colaboracionista del Corso y, de paso, arremete contra los Borbones y hasta contra Donald Trump, en una ensalada mental difícil de superar.

Mientras tanto, la realidad fue bien distinta.

Ayuso y Almeida celebraron el Dos de Mayo como lo que es, un día de orgullo madrileño y español, de resistencia frente al invasor. Algo que, al parecer, molesta profundamente a la izquierda cuando las banderas de España ondean con fuerza.

Este nuevo ‘brote’ de Mónica García no es aislado.

Viene acompañada de su reciente decisión de lanzarse a por la candidatura de Más Madrid para intentar, sin éxito aparente, plantar cara a Ayuso en las próximas autonómicas. Incapaz de competir en gestión, en datos de empleo, en libertad educativa o en atracción de inversión, García recurre al insulto histérico y a la manipulación del pasado.

Primero fueron las residencias, después el ‘modelo Miami’ y ahora Napoleón Bonaparte. El repertorio de la ministra es tan variado como lamentable.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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