El CIS andaluz impulsa a Moreno Bonilla hacia la mayoría absoluta y hunde a ‘Chiqui’ Montero

A tan solo doce días de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, el barómetro del CIS andaluz –el Estudio Preelectoral de la Fundación Centra– presenta un panorama optimista para Juanma Moreno Bonilla. Con un apoyo del 42,4% en la intención de voto, el líder del PP andaluz se perfila para conseguir entre 53 y 56 escaños en el Parlamento, acercándose a la mayoría absoluta que requiere 55 diputados. Por su parte, María Jesús Montero, conocida como ‘Chiqui’ en los círculos políticos, observa cómo su PSOE se desploma al 20,1%, lo que podría traducirse en apenas 25-27 escaños, una cifra que estaría por debajo de los 30 actuales y que marcaría un nuevo mínimo histórico.

Este sondeo, llevado a cabo entre el 27 de marzo y el 16 de abril con una muestra de 8.000 andaluces, llega en un momento crucial tras la convocatoria electoral iniciada por Moreno. El presidente de la Junta no se fía: “No hay nada ganado”, repite, recordando que en 2022 logró obtener 58 escaños y que ahora bastarían 15.000 votos –los restos provinciales– para alcanzar el umbral necesario. En caso contrario, podría verse obligado a pactar con Vox, que se sitúa en el 14,4% y busca entre 17 y 19 diputados, consolidándose como tercera fuerza por delante del PSOE en provincias como Almería.

Montero, exvicepresidenta y representante del Gobierno central, vuelve a Andalucía cargando con el peso de Madrid. Su liderazgo no logra frenar la fuga de votantes moderados hacia el PP, una situación agravada por la recomposición de la izquierda radical: Por Andalucía (que incluye a IU, Sumar y Podemos) se mantiene en un modesto 7,8% (5-6 escaños), mientras que Adelante Andalucía avanza al 6,3-6,9% (2-5 escaños). El PP se impone en todas las provincias; el PSOE aguanta como segundo salvo algunas excepciones.

Escenarios al borde del abismo

La clave radica en el desglose provincial. En Córdoba, Huelva y Málaga, una posible desmovilización popular podría costarle la mayoría absoluta a Moreno. Vox está ganando terreno entre los jóvenes –representando ya el 32% entre nuevos votantes– y amenaza con influir en la formación del próximo Gobierno, evocando los conflictos vividos en Extremadura o Castilla y León.

PP : Dominante en todas las provincias, aunque con márgenes ajustados en Jaén, Huelva y Málaga.

: Dominante en todas las provincias, aunque con márgenes ajustados en Jaén, Huelva y Málaga. PSOE : En riesgo de ser superado por Vox en Almería; caída generalizada.

: En riesgo de ser superado por Vox en Almería; caída generalizada. Vox : Aumenta 1,5 puntos desde 2022, convirtiéndose en clave para la derecha.

: Aumenta 1,5 puntos desde 2022, convirtiéndose en clave para la derecha. Izquierda alternativa: Fragmentada pero estable; el pacto Podemos-Por Andalucía genera malestar entre sus bases.

En este sentido, un análisis detallado revela cómo Moreno podría mantener la mayoría pese al hundimiento socialista. Las implicaciones son evidentes: victoria popular asegurada, pero un Gobierno en solitario pendiendo de un hilo. Si Montero no logra revertir la situación, el PSOE andaluz enfrentaría una crisis profunda con ‘Chiqui’ cuestionada desde Ferraz.

Curiosidades: Este sondeo cuenta con 8.000 entrevistados, lo que lo convierte en el mayor muestreo realizado en Andalucía; Moreno gobierna desde 2019 sin Vox a su lado, pero ahora podría requerir su apoyo por unos escasos 2.000 votos en Huelva. Además, entre los votantes primerizos, Adelante Andalucía atrae ya al 21,2%, ¡superando incluso al PSOE!