Abascal hunde la estrategia de Sánchez con el crucero del hantavirus: «Es capaz de provocar una epidemia para que no se hable de su corrupción»

Contundente a más no poder.

Santiago Abascal cargó con dureza contra Pedro Sánchez por la gestión del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que se dirige a Tenerife.

En declaraciones durante un acto electoral en Andalucía, el presidente de VOX acusó directamente al jefe del Ejecutivo de utilizar esta crisis sanitaria como una nueva cortina de humo para desviar la atención de los escándalos de corrupción que rodean a su Gobierno.

Aseveró que el inquilino de La Moncloa no tiene escrúpulos y que solo mira por sus intereses particulares:

Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y que es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside. Es capaz de hablar de cualquier asunto internacional, de abrazarse a cualquier tipo de guerra, de conflicto, de debate sobre un barco con un virus mortífero al que se acoge ahora en España, sin dar ninguna explicación a los canarios, sin que haya ningún tipo de petición escrita, solo conversaciones del gobierno, no sabemos con quién, para que estemos hablando precisamente de eso y no hablemos de que el señor Sánchez, según Koldo, pagó su carrera política con el dinero de la prostitución de su suegro. Y eso es lo que yo creo que hay detrás de este tipo de decisiones.

Subrayó que tanto Pedro Sánchez como su ministra de Sanidad, Mónica García, solo están pendientes de buscar su propio interés y asegurarse un echadero generosamente remunerado: