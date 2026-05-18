El charlatán García-Page vuelve a la carga contra Sánchez tras el desastre andaluz mientras sigue sin rebelarse

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a criticar con dureza la estrategia de Pedro Sánchez tras el duro revés del PSOE en las elecciones autonómicas de Andalucía, donde los socialistas han registrado uno de sus peores resultados históricos.

Según declaraciones recogidas por RTVE, García-Page ha señalado los pactos de Sánchez con el independentismo como causa principal de la caída del PSOE en las últimas cuatro elecciones autonómicas. Page ve ‘un mensaje muy claro’ de los ciudadanos y advierte: ‘Cuando el destinatario no lo quiere entender, dan ese mismo mensaje más alto’”.

El barón socialista, que se mantiene como uno de los pocos presidentes autonómicos del PSOE con una posición fuerte mientras sus diputados siguen votando a favor de las políticas de Sánchez en el Congreso, ha insistido en que los electores están enviando una señal inequívoca al partido. Sin embargo, una vez más, sus palabras se quedan en la crítica interna sin traducirse en una rebelión abierta contra la dirección federal ni en un desafío real al liderazgo de Sánchez.

Este no es el primer varapalo verbal de García-Page al Gobierno. El presidente castellanomanchego ha sido uno de los barones más críticos con la deriva de Sánchez, especialmente por sus alianzas con formaciones independentistas y la falta de autocrítica tras los sucesivos descalabros electorales. Pese a ello, Page continúa apoyando al partido y no ha dado pasos concretos para articular una alternativa interna.

El resultado en Andalucía, donde el PSOE ha tocado mínimos, ha reabierto las heridas en el socialismo español. Mientras el PP de Juanma Moreno se consolida como primera fuerza (aunque sin mayoría absoluta), los socialistas encajan un golpe que, según analistas, refleja el desgaste de la política nacional de Sánchez en el territorio.

García-Page sigue ejerciendo de voz crítica “responsable”, avisando de los riesgos pero sin pasar a la acción. Otra fanfarronería más.