¡Vaya fumada la de la secretaria de Organización de Ferraz! En pleno accidente laboral de Montero, presume de que el PSOE ganó 10 de 13 elecciones en Andalucía

¿Qué desayunan en Ferraz para ver la realidad tan alterada?

La dirección nacional del PSOE volvió a demostrar su capacidad para negar, con una sonrisa, lo que todo el mundo ve.

Mientras los socialistas andaluces de María Jesús Montero firmaban el peor resultado de su historia, 28 escaños y algo más del 22% de los votos, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, comparecía para vender un relato que roza lo surrealista.

«No es el resultado que nos hubiera gustado, pero desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces», afirmó Torró.

Y acto seguido, el golpe de efecto: «De 13 elecciones hemos ganado 10 y lo volveremos a hacer».

El dato técnico es cierto, pero tiene trampaa.

Históricamente, el PSOE ha dominado las autonómicas andaluzas durante décadas. Pero ese «10 de 13» incluye una era completamente distinta, la del bipartidismo absoluto en la que los socialistas gobernaron Andalucía durante 36 años seguidos como si fuera su feudo particular.

Desde que el Partido Popular rompió la hegemonía en los comicios de diciembre de 2018, la tendencia es clara y demoledora para los socialistas:

El PSOE no para de perder fuelle elección tras elección.

En 2026 ha tocado suelo histórico con 28 escaños, dos menos que en 2022 y muy lejos de los resultados de antaño.

Juanma Moreno (PP) volvió a ganar, aunque sin mayoría absoluta, y el bloque de derechas mantiene el control.

En este contexto, presumir del bagaje histórico mientras se hunde el presente es el clásico ejercicio de autocomplacencia al que nos tiene acostumbrados el PSOE de Sánchez. Es como si el Real Madrid, tras perder 0-5 contra el Barça, recordara que tiene 15 Copas de Europa.

Ferraz cierra filas con Montero

Torró transmitió «todo el apoyo» de la dirección nacional a María Jesús Montero, que continuará al frente del PSOE andaluz.

Fuentes de Ferraz desvincularon expresamente este batacazo de las perspectivas para las generales de 2027. “No es extrapolable”, repiten.

Lo cierto es que la fumada de la secretaria de Organización de Ferraz no es solo numérica. Es narrativa.

Intentar convertir una derrota rotunda en «hemos ganado 10 de 13» es un insulto a la inteligencia de los andaluces, que han vuelto a decir, una vez más, que ya no quieren el socialismo que gobernó la comunidad durante casi cuatro décadas.