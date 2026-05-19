Los elogios desmedidos de ‘Chiqui’ Montero a Zapatero se le vuelven ahora en contra a la socialista en plena imputación del expresidente

¡Qué puntería!

María Jesús Montero, conocida como ‘Chiqui’ Montero, vicesecretaria general del PSOE y fracasada candidata del partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, tiene un ojo clínico.

La que fuera vicepresidenta primera y ministra de Hacienda en el Gobierno Sánchez, ‘bendijo’ en la recta final de la campaña a José Luis Rodríguez Zapatero.

Y es que el expresidente acaba de ser imputado por tres delitos a cuenta del ‘caso Plus Ultra‘ en lo que es una noticia que ha caído como una bomba atómica en Ferraz y en La Moncloa.

Fue, concretamente, en un mitin en Cádiz, en el que la entonces aspirante a ocupar el Palacio de San Telmó se pasó de frenada con una catarata de elogios hacia el que fuese presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011.

Zapatero, el talismán de María Jesús Montero, imputado dos días más tarde de su batacazo electoral. Mal día para el PSOE. pic.twitter.com/Hs2G6R5xYy — Mikel Sainz (@MikelSainzG) May 19, 2026

Montero señaló a una de las figuras relevantes del PSOE como si fuese poco menos que el gran conseguidor de los derechos sociales para los españoles:

Y ya saben lo que cuesta construir, hacer de arquitecto del Estado de derechos y de los derechos de los ciudadanos. El presidente Zapatero que se está pegando una campaña, que está volcado como siempre, presidente, ayudando a tu partido en donde se necesita y siempre con su optimismo, con su alegría, con su capacidad de ver siempre más allá en la política internacional, en la nacional o en la de cada una de las comunidades.

Y aquí vino la frase del esperpento, cuando anheló ser como el propio Zapatero: