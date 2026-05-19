Zapatero se hace la víctima y niega la mayor: «Voy a ejercer mi derecho a la defensa»

La declaración fue medida, pero cargada de significado: «Voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda firmeza y convicción». Con estas palabras, José Luis Rodríguez Zapatero ha buscado establecer el tono de su respuesta ante la imputación por el rescate de Plus Ultra, un caso que entrelaza pandemia, dinero público y la persistente controversia sobre Venezuela.

Recientemente, varios medios han informado que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha convocado al expresidente como investigado por supuestos delitos relacionados con el uso de los 53 millones de euros que la aerolínea recibió en 2021 del fondo para empresas estratégicas. Este asunto, que ya había puesto en la mira a los altos directivos de Plus Ultra y a intermediarios vinculados al conocido caso Koldo, ahora alcanza un nivel político al llevar al banquillo a quien gobernó España entre 2004 y 2011.

De rescate pandémico a tormenta política

El rescate de Plus Ultra se convirtió en uno de los episodios más controvertidos durante la gestión económica del Gobierno en plena crisis del COVID‑19. La aerolínea, con una cuota de mercado mínima y una fuerte dependencia de rutas hacia Caracas, ya enfrentaba dificultades financieras antes de la pandemia. El Ejecutivo defendió su consideración como una empresa estratégica, esencial para la conectividad y el empleo; mientras tanto, partidos como el PP y Vox lo presentaron desde un principio como un claro ejemplo de trato preferencial.

En este contexto, Zapatero aparece en escena por dos razones:

su amistad y vínculos empresariales con Julio Martínez Sola , un directivo relacionado con Plus Ultra que se encuentra bajo investigación;

con , un directivo relacionado con Plus Ultra que se encuentra bajo investigación; su rol como mediador informal en Venezuela, donde sus conexiones han suscitado sospechas políticas, aunque no siempre han derivado en acusaciones penales concretas.

El expresidente ha rechazado categóricamente cualquier implicación en el rescate o haber ejercido funciones como lobista. En comparecencias previas en el Senado y declaraciones posteriores, ha reafirmado que sus actividades privadas son completamente legales y que no ha recibido compensación alguna por parte de Plus Ultra.

La estrategia de Zapatero y el respaldo del PSOE

Tras conocerse la imputación, la narrativa del expresidente sigue una línea clara. Su mensaje se articula en tres ejes:

Negación absoluta de los hechos: sostiene que no medió, no presionó ni participó en la estructura del rescate. Defensa garantista: resalta la importancia de la presunción de inocencia y su derecho a defenderse sin ser objeto de linchamientos mediáticos ni “causas generales”. Lectura política del asunto: plantea que esta ofensiva judicial y parlamentaria es parte de la lucha del PP contra Pedro Sánchez, donde su figura sería un blanco colateral pero simbólico.

El PSOE se ha mantenido unido, aunque con ciertas matizaciones. La dirección federal respalda a Zapatero tanto personal como políticamente, pero evita vincular su situación judicial con la del Gobierno. Desde Moncloa buscan encuadrar el rescate de Plus Ultra dentro del ámbito técnico —decisiones tomadas por la SEPI, informes económicos, contexto COVID— mientras que la oposición intenta transformar este caso en símbolo de una red clientelar socialista.

Riesgos institucionales y efectos colaterales

La imputación de un expresidente ante la Audiencia Nacional crea un panorama incómodo para casi todos: