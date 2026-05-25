¿Se ha leído Patxi López el auto del juez sobre Zapatero? El portavoz del PSOE alega que no hay pruebas para acusar al expresidente

Tiene la jeta de mármol de Carrara.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, el ‘lumbreras’ de Patxi López, aseveró sin rubor alguno que a los socialistas no les cuadra de ninguna de las maneras que José Luis Rodríguez Zapatero se haya podido corromper.

El político socialista hizo estas manifestaciones minutos antes de tomar parte en la Fiesta de la Rosa del PSC-PSOE en Granollers (Barcelona).

López defendió con uñas y dientes la inocencia del expresidente socialista (2004-2011) asegurando que no hay pruebas que induzcan a pensar en su culpabilidad e implicación en el rescate de Plus Ultra:

Todavía no se ha demostrado absolutamente nada, porque nosotros seguimos diciendo lo que dijimos el primer día, que la justicia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia.

Alegó que no se ha podido constatar la culpabilidad de Zapatero:

Se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia, y por eso los socialistas, igual que el primer día, seguimos defendiendo al presidente Zapatero, que fue un presidente que transformó España, que nos dotó de derechos y libertades como nunca, y que además por nuestra propia experiencia vital, yo he compartido muchas cosas con José Luis Rodríguez Zapatero, no nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper.

Y volvió a lanzar una defensa numantina sobre el expresidente del PSOE reclamando pruebas y respeto a la presunción de inocencia: