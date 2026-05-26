¿En qué mundo vive Montse Mínguez? Presume de PSOE después de cuatro batacazos electorales

¡Vive en el planeta de la golosina y en la calle de la piruleta!

Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y diputada por Lérida, volvió a demostrar una capacidad de autoengaño que ya empieza a ser marca de la casa en Ferraz.

Mientras el partido acumula derrotas autonómicas de calado, la dirigente socialista salió a la palestra en el Consejo Nacional de las Juventudes del PSOE para vender un brillante panorama que solo existe en la burbuja de Moncloa y en las ruedas de prensa de la sede federal.

En las últimas semanas, el PSOE encajó reveses significativos en cuatro comunidades.

Andalucía fue uno de los más dolorosos: los socialistas no lograron revertir la tendencia y vieron cómo el PP, pese a perder la mayoría absoluta, mantendrá el control de la Junta con apoyos de VOX.

En Aragón, el partido del puño y la rosa se acercó a sus peores registros históricos, con Pilar Alegría al frente, con un resultado que Ferraz calificó de «no bueno» pero que la propia Mínguez y otros portavoces intentaron disfrazar de fracaso del PP.

Castilla y León y Extremadura completan un ciclo autonómico especialmente complicado para los socialistas, con pérdidas de escaños, retrocesos en porcentaje de voto y una derecha que, aunque necesite pactos, sigue gobernando.

Sin embargo, en lugar de una autocrítica seria sobre la gestión de Pedro Sánchez, la amnistía catalana, la economía o la percepción de cansancio ciudadano, Mínguez optó por la narrativa triunfalista: