¿En qué mundo vive Montse Mínguez? Presume de PSOE después de cuatro batacazos electorales

¡Vive en el planeta de la golosina y en la calle de la piruleta!
Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y diputada por Lérida, volvió a demostrar una capacidad de autoengaño que ya empieza a ser marca de la casa en Ferraz.
Mientras el partido acumula derrotas autonómicas de calado, la dirigente socialista salió a la palestra en el Consejo Nacional de las Juventudes del PSOE para vender un brillante panorama que solo existe en la burbuja de Moncloa y en las ruedas de prensa de la sede federal.
En las últimas semanas, el PSOE encajó reveses significativos en cuatro comunidades.
Andalucía fue uno de los más dolorosos: los socialistas no lograron revertir la tendencia y vieron cómo el PP, pese a perder la mayoría absoluta, mantendrá el control de la Junta con apoyos de VOX.
En Aragón, el partido del puño y la rosa se acercó a sus peores registros históricos, con Pilar Alegría al frente, con un resultado que Ferraz calificó de «no bueno» pero que la propia Mínguez y otros portavoces intentaron disfrazar de fracaso del PP.
Castilla y León y Extremadura completan un ciclo autonómico especialmente complicado para los socialistas, con pérdidas de escaños, retrocesos en porcentaje de voto y una derecha que, aunque necesite pactos, sigue gobernando.
Sin embargo, en lugar de una autocrítica seria sobre la gestión de Pedro Sánchez, la amnistía catalana, la economía o la percepción de cansancio ciudadano, Mínguez optó por la narrativa triunfalista:
Vamos a empezar un ciclo electoral importante en nuestro país. Hemos pasado un ciclo electoral que quería el Partido Popular, estas elecciones de las cuatro comunidades autónomas que ellos querían. En Andalucía les hemos quitado la mayoría absoluta. Yo no sé dónde viene tanta euforia. Les hemos quitado la mayoría absoluta. Pero vamos a seguir haciéndolo, porque el bloque de la izquierda supera. Y ahora tenemos un año espectacular para el Partido Socialista. Nuestros alcaldes, alcaldesas, las comunidades autónomas, el Gobierno de España. Así que nos vamos a sentar a trabajar todos para que el proyecto socialista continúe en marcha y para frenar juntos a la ultraderecha.