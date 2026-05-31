España: El PSOE es una cueva de ladrones, el Gobierno Sánchez se ha hecho antisistema y presidente rima con delincuente

Pedro Sánchez ha llegado al borde del abismo.

El marido de Begoña, el hermano del músico absentistas y el amigo de Bildu y Junts, atraviesa su etapa más crítica desde que llegó a La Moncloa, pero el problema que tiene delante no es solo suyo.

Es del PSOE como organización. Lo que la acumulación de escándalos judiciales de los últimos meses ha puesto al descubierto no es la corrupción de unos individuos aislados sino el funcionamiento sistémico de un partido que ha dejado de ser una herramienta para gobernar España y se ha convertido en una estructura para protegerse, enriquecerse y perpetuarse en el poder a cualquier precio.

La lista es larga y ya no admite la coartada de los casos aislados. Cerdán organizando con dinero negro una banda para torpedear jueces y fiscales. Leire Díez coordinando operaciones de guerra sucia contra agentes de la Guardia Civil que investigaban al entorno presidencial. Zapatero imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra. Ábalos en prisión preventiva por corrupción sistémica. Koldo García procesado. Tito Berni condenado.

Las hijas del expresidente investigadas. La cuenta bancaria del PSOE registrada por la policía. La sede de Ferraz registrada por la Policía Judicial portuguesa.

No son manchas en un partido limpio. Son el funcionamiento del partido.

El Hundimiento de Sánchez y el PSOE

La organización sectaria que ha tomado el Estado

Lo que el Gobierno de Sánchez ha construido en los últimos años tiene características que los analistas políticos serios ya no dudan en describir como propias de una organización sectaria más que de un partido democrático convencional.

La lealtad personal al líder por encima de cualquier principio institucional. La narrativa del asedio permanente que convierte cualquier investigación judicial en conspiración y cualquier periodista crítico en enemigo del pueblo. El control progresivo de los medios públicos, especialmente RTVE, convertida en plataforma de propaganda a costa de más de 1.000 millones de euros anuales del contribuyente. La colonización de las instituciones del Estado, desde la Fiscalía hasta el Tribunal Constitucional, con personas de confianza del aparato socialista. Y la persecución sistemática de jueces, fiscales y guardias civiles que se atrevieron a investigar al círculo del poder.

Ignacio Garriga de VOX lo ha llamado directamente una mafia que ha tomado el poder para protegerse y beneficiarse a costa del Estado. Es una descripción dura. Es también una descripción que encaja con los hechos documentados en los sumarios judiciales.

Antiespañol en los pactos, en los socios y en los resultados

El PSOE de Sánchez ha sido además el partido que ha hecho de la alianza con los enemigos de España la columna vertebral de su estrategia de supervivencia parlamentaria. EH Bildu, heredero político del entorno de ETA, es hoy el socio más fiable del Gobierno, el único que no ha pedido explicaciones por ninguno de los escándalos de corrupción porque el precio de su silencio ha sido pagado puntualmente: transferencia de prisiones, beneficios para presos etarras, normalización institucional de una organización que reivindica la violencia terrorista como herramienta política legítima.

Junts, el partido del expresidente fugado Puigdemont, negocia cada votación como si fuera una cesión soberana. Las leyes que el PSOE aprueba con esos votos, desde la amnistía hasta los presupuestos que nunca llegan, se pagan con transferencias de poder, competencias y recursos que van de España hacia los independentismos que quieren destruirla como proyecto común.

El partido que gobernó España durante décadas prometiendo igualdad territorial y solidaridad entre las regiones es hoy el que cede más a los que menos aportan y piden más a cambio.

El miedo que recorre Ferraz

En el interior del PSOE se ha instalado una mezcla de miedo, disciplina y resignación que sus propios dirigentes reconocen en privado con una franqueza que no se permite en público. Los alcaldes y aspirantes territoriales no quieren llegar a las elecciones de 2027 arrastrados por el peso del sanchismo. Lo que durante años fue una ventaja automática, la identificación con el líder fuerte que siempre sobrevive, se ha convertido en un riesgo electoral que muchos cuadros locales ya no saben cómo gestionar.

Sánchez ha prometido ofrecer explicaciones sobre el auto de Pedraz y las once menciones que le dedica dentro de un mes. En el lenguaje político, eso significa que no tiene respuesta satisfactoria ahora mismo y espera que el tiempo diluya la urgencia de darla. Para sus críticos es una confesión postergada. Para sus aliados es una táctica más de un hombre que ha convertido la resistencia en su único programa de gobierno.

Lo que está en juego

La pregunta ya no es si Sánchez puede aguantar. Es cuánto daño puede hacer mientras aguanta y qué queda del Estado cuando termine.

Un partido que ha colonizado las instituciones, perseguido a los jueces que investigaban a sus miembros, financiado con dinero opaco operaciones de guerra sucia contra las fuerzas del orden, pactado con los herederos del terrorismo y convertido la corrupción en método de gobierno no es solo un problema político que se resuelve en las próximas elecciones.

Es un daño estructural a la democracia española que tardará años en repararse, si es que puede repararse completamente.

Lo que el PSOE ha demostrado en estos años no es que los partidos socialdemócratas sean corruptos por definición. Es que cuando un partido pierde la vergüenza, coloniza el poder y se convierte en su propio fin, lo que queda ya no merece el nombre de partido político.

Merece el nombre que Garriga le ha puesto. Y los sumarios judiciales le están dando la razón página a página.