La nueva líder de Juventudes Socialistas se abraza al sanchismo más extremista con insultos sin freno contra PP y VOX

Un estreno del gusto de Pedro Sánchez.

Aránzazu Figueroa, primera mujer al frente de las Juventudes Socialistas en 120 años de historia, arrancó su liderazgo con un discurso extremista que equiparó a la derecha con el franquismo y los redujo a meros «pijos de salón» y a «niños de papa».

La nueva mandataria de los jóvenes del PSOE, lejos de hablar sobre la corrupción que les acorrala, marcó el tono de su mandato con un discurso cargado de descalificaciones hacia el PP y VOX que recordó al estilo más agresivo del sanchismo.

Durante la clausura del congreso, con Pedro Sánchez presente, Figueroa se fue viniendo arriba como si no hubiese un mañana:

Nosotros somos quienes entendemos el mundo desde el cariño. Y somos más. Y somos mejores. Porque ellos no son ni más ni menos que los herederos del franquismo. Los que insultan al diferente, los matones del patio del colegio.

Acusó a la derecha de ejercitar prácticas explotadoras y de abandonar a los ciudadanos a su suerte ante catástrofes sanitarias y naturales:

Ellos son los que explotan al inmigrante en el campo, pero luego lo señalan en las televisiones. Son los que especulan con nuestro futuro negándonos el acceso a una vivienda digna. Son los de sálvese quien pueda. Los que dejaron abandonados a su suerte a los ancianos en residencias. Los que estaban en el bar mientras su población se ahogaba. Los que les han negado un diagnóstico de cáncer de mama a las mujeres de su tierra. Son los patriotas de pacotilla que venden su bandera para defender a genocidas como Netanyahu y justifican las guerras ilegales de Trump. Y sí, son mala gente. Y nos sentimos tremendamente orgullosos de no tener nada parecido a ellos. No somos como ellos. Nunca lo hemos sido. Nunca lo seremos.

Sin nombrar las siglas del PP y VOX, arremetió contra ambos partidos al gritos de «especuladores y racistas»: