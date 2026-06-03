Sale el sumario del caso Leire Díez y las cloacas del PSOE: afirmaba «controlaba» a la directora de la Guardia Civil

La política en España atraviesa un momento convulso, donde se entrelazan investigaciones judiciales, luchas internas y un relato mediático en constante evolución. La reciente publicación parcial del sumario del denominado caso Leire ha generado una grieta delicada entre el PSOE, el poder judicial y las fuerzas de seguridad del Estado.

Bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se está indagando sobre una supuesta trama originada en el entorno socialista que busca interferir en investigaciones judiciales y maniobrar contra jueces y fiscales incómodos.

En el epicentro de esta investigación aparece Leire Díez, la ahora famosa ‘Fontanera del PSOE’, a quien el auto judicial señala como una figura clave en un entramado político paralelo que mantenía contacto directo con el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

Qué revela el sumario sobre Leire Díez y el PSOE

Según destaca OkDiario, el sumario desvela lo siguiente:

El juez Pedraz ordenó el 27 de mayo un amplio despliegue policial contra una supuesta estructura promovida por el PSOE para influir en causas sensibles.

La Guardia Civil , a través de la UCO, realizó durante 12 horas un registro en la sede de Ferraz en Madrid, incautando correos electrónicos, documentación contable y registros de acceso.

, a través de la UCO, realizó durante 12 horas un registro en la sede de en Madrid, incautando correos electrónicos, documentación contable y registros de acceso. El auto señala a Santos Cerdán como presunto líder orgánico de esta trama y a Leire Díez como su coordinadora ejecutiva.

como presunto líder orgánico de esta trama y a como su coordinadora ejecutiva. Se documentan al menos 39 reuniones entre ambos, así como pagos mensuales aproximados de 4.000 euros a Díez mediante consultoras asociadas al partido, lo que suma más de 170.000 euros en total.

En este contexto, según información proporcionada por la UCO en el sumario difundido por medios como OKDIARIO, Leire Díez habría afirmado en conversaciones que “controlaba” a la directora de la Guardia Civil, lo que sugiere gestiones y presiones dentro del Ministerio del Interior. Si esta declaración se confirma judicialmente, no solo tendría implicaciones penales, sino que también alimentaría la percepción de unas “cloacas” políticas operando desde lo más profundo del aparato socialista.

Además, se ha dado a conocer que un excapitán de la UCO ha sido expedientado y suspendido por filtrar información confidencial y colaborar con la trama liderada por Díez, lo que añade una inquietante dimensión: la sospecha sobre posibles filtraciones internas dentro del propio cuerpo investigador.

El Gobierno, la Audiencia Nacional y la batalla por el relato

La difusión del sumario ha coincidido con días tensos entre el Gobierno y la Audiencia Nacional. El Ejecutivo intentó retrasar durante cuatro días el acceso completo a los documentos, gestionando su traslado mediante la Unidad de Tratamiento Documental del Ministerio de la Presidencia, bajo dirección de Félix Bolaños. Oficialmente se argumentó por motivos técnicos; políticamente, parece haber sido una estrategia para ganar tiempo y controlar la narrativa.

Al mismo tiempo, sigue bajo secreto una parte del caso relacionada con una supuesta organización criminal donde estarían involucrados tanto Díez como el expresidente de SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso, quienes habrían actuado para beneficiar a terceros a cambio de comisiones. En paralelo, el PSOE lucha por contener las consecuencias internas mientras intenta presentar este asunto como un conjunto de filtraciones interesadas y una guerra judicial; sin embargo, desde la oposición se habla abiertamente sobre un “uso partidista del Estado” y una “red clientelar” instalada en las instituciones.

Por otro lado, ya se han tomado medidas desde la defensa de Leire Díez, quien ha solicitado anular la entrada y registro en las oficinas del partido; este es solo un primer paso para intentar debilitar las evidencias presentadas por la UCO y por parte del juzgado.

La intrahistoria detrás del sumario está llena de consultoras, presuntas presiones e intercambios discretos; frases como “controlar” a la directora de la Guardia Civil dan forma a un guion digno de un thriller político. No obstante, esta vez los escenarios son bien conocidos: Ferraz, Interior y Audiencia Nacional, mientras el desenlace sigue siendo incierto.

Curiosidad final: Este escándalo irrumpe justo cuando se debate sobre regeneración democrática y transparencia institucional; nuevamente, parece que el calendario se ha convertido en un adversario cercano para el Gobierno.