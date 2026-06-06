Las notas de Leire Díez y el ‘P.S’ prueban que la fontanera del PSOE tenía ‘acceso’ a Sánchez y Zapatero

Las anotaciones de Leire Díez incautadas por la UCO no son el diario personal de una militante entusiasta.

Son el mapa de poder de alguien que se movía en los niveles más altos del ecosistema socialista con una soltura que no se improvisa y que no se consigue sin acceso real a las cúpulas.

Las referencias son inequívocas: «reunión con P. S.», «acuerdo con P. S.», «reunión con ZP».

Si esas iniciales corresponden a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero, y el contexto del sumario no sugiere otra lectura razonable, la exfontanera no era una operadora de despacho que actuaba por su cuenta. Era alguien con acceso directo o suficientemente cercano, vía Santos Cerdán o sin intermediarios, a las dos figuras más relevantes del socialismo español contemporáneo.

Eso destruye la narrativa oficial. La Moncloa ha negado repetidamente que el presidente se reuniera con Díez o conociera sus actividades. Pero una agenda manuscrita incautada por la Guardia Civil que registra reuniones y acuerdos con las iniciales del presidente no es una especulación periodística. Es un documento en un sumario judicial. Y la diferencia entre ambas cosas es la que separa el ruido político de la evidencia procesal.

La fontanera que manejaba periodistas

Uno de los aspectos más reveladores de las agendas es la dimensión mediática de la operación. Las anotaciones de Díez no se limitan a mencionar contactos con políticos y policías. Incluyen referencias a la línea editorial de Prisa, al posicionamiento de medios afines y a la coordinación con periodistas adscritos al ecosistema sanchista.

La fontanera no solo presionaba jueces y fiscales. Manejaba también el entorno mediático que el Gobierno ha cultivado sistemáticamente: los periodistas que firmaron el manifiesto exigiendo medidas contra la judicatura el mismo día que la cloaca se organizaba en Ferraz, los que utilizan sus plataformas para desacreditar sistemáticamente a quien investiga al poder, los que convierten cada escándalo judicial en una conspiración de la derecha.

Leire Díez era el punto de conexión entre la operación de fontanería política y ese ecosistema mediático. Lo que las agendas sugieren es que la presión sobre jueces y fiscales tenía su correlato en la presión sobre la agenda informativa: controlar lo que se investigaba y controlar lo que se publicaba eran dos caras de la misma operación.

Marlaska pillado en la contradicción

El Ministerio del Interior suma su propio capítulo al escándalo. Después de días negando cualquier contacto entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez, el Gobierno ha admitido finalmente tres reuniones. La secuencia es la más dañina posible para la credibilidad institucional: primero negar, luego admitir cuando los documentos lo hacen insostenible.

La anotación en las agendas es aún más perturbadora: «Marlaska y el SE están pillados por la UCO». No es la opinión de Díez sobre el ministro. Es la descripción de una situación que la fontanera conocía y que sugiere que la red tenía información sobre vulnerabilidades de los propios dirigentes del Ministerio.

Si se confirma que la operación buscaba no solo información sino también debilidades personales y políticas de figuras del propio Gobierno, el cuadro que emerge no es el de una red de militantes entusiastas que se excedieron. Es el de una estructura de control y presión que operaba en todos los niveles del Estado simultáneamente.

Sánchez en el centro de todo

La UCO ha concluido que el presidente es la única persona que podría haber dado instrucciones a Santos Cerdán dentro del partido. Cerdán es el eslabón entre Díez y la cúpula. Díez anota reuniones con las iniciales del presidente. Las agendas mencionan un «one» superior «al tanto de todo» que no es Cerdán.

La cadena que el sumario construye no es circular ni especulativa. Es lineal y apunta siempre en la misma dirección: hacia el despacho oval de La Moncloa.

El mismo presidente que lloraba el 24 de abril de 2024 presentándose como víctima de una conspiración judicial y mediática era, según la documentación incautada por la Guardia Civil, la figura central alrededor de la cual giraba la operación que presionaba a esa misma judicatura y ese mismo periodismo crítico.

En política, como dice el refrán, lo anotado tiene más peso que lo negado.

Y las agendas de Leire Díez tienen muchas páginas todavía por desclasificar.

Fuentes: El Debate sobre la segunda agenda incautada por la UCO