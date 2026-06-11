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EL SECRETARIO GENERAL DEL PP DE MADRID ZURRA DE LO LINDO A ANA REDONDO

Alfonso Serrano trolea a la ministra de Igualdad por su regalo al Papa León XIV: «Podías haberle dado una pulsera de AliExpress»

"También podías haberle dado una copia de la ley que ha soltado a violadores y maltratadores"

Alfonso Serrano, el Papa León XIV y Ana Redondo.
Alfonso Serrano, el Papa León XIV y Ana Redondo.
Archivado en: Alfonso Serrano | Ana Redondo | Asamblea de Madrid | Papa León XIV | Partidos Políticos | Política | PP - Partido Popular

Quiso politizar la visita y la jugada le salió rana.

Mientras el Papa León XIV concluye su histórica visita a España con mensajes de concordia, unidad y defensa de la vida, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, encontró la forma de colar su agenda ideológica hasta en el Vaticano.

Y Alfonso Serrano, diputado regional y senador del Partido Popular, con su habitual ironía afilada, no tardó en señalar el ridículo.

La ministra, en un gesto protocolario durante uno de los encuentros institucionales, entregó al Santo Padre una mariposa morada, símbolo que asocia a las víctimas de violencia vicaria. Un detalle que, lejos de pasar desapercibido, fue interpretado como un intento de politizar la visita papal y de trasladar al Pontífice la narrativa de género del Gobierno.

El parlamentario popular publicó en sus redes sociales un comentario lapidario sobre las pulseras AliExpress:

Podías haberle dado una pulsera de AliExpress de esas que dejan desprotegidas a las mujeres víctimas de la violencia de género.

Un dardo envenenado que remitió directamente al sonado escándalo de las pulseras telemáticas para víctimas de violencia de género, cuya adquisición por parte del Ministerio se criticó duramente por su baja calidad, fallos técnicos y precio ‘low cost’ que, según la oposición, puso en riesgo la vida de las mujeres.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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