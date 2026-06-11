Alfonso Serrano trolea a la ministra de Igualdad por su regalo al Papa León XIV: «Podías haberle dado una pulsera de AliExpress»

Quiso politizar la visita y la jugada le salió rana.

Mientras el Papa León XIV concluye su histórica visita a España con mensajes de concordia, unidad y defensa de la vida, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, encontró la forma de colar su agenda ideológica hasta en el Vaticano.

Y Alfonso Serrano, diputado regional y senador del Partido Popular, con su habitual ironía afilada, no tardó en señalar el ridículo.

La ministra, en un gesto protocolario durante uno de los encuentros institucionales, entregó al Santo Padre una mariposa morada, símbolo que asocia a las víctimas de violencia vicaria. Un detalle que, lejos de pasar desapercibido, fue interpretado como un intento de politizar la visita papal y de trasladar al Pontífice la narrativa de género del Gobierno.

He entregado a @Pontifex_es una mariposa morada por las madres a las que la violencia vicaria les ha arrebatado a sus hijas e hijos. Trabajamos cada día para avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género. pic.twitter.com/Qbyot1xvGW — Ana Redondo (@_anaredondo_) June 10, 2026

El parlamentario popular publicó en sus redes sociales un comentario lapidario sobre las pulseras AliExpress:

Podías haberle dado una pulsera de AliExpress de esas que dejan desprotegidas a las mujeres víctimas de la violencia de género.

Un dardo envenenado que remitió directamente al sonado escándalo de las pulseras telemáticas para víctimas de violencia de género, cuya adquisición por parte del Ministerio se criticó duramente por su baja calidad, fallos técnicos y precio ‘low cost’ que, según la oposición, puso en riesgo la vida de las mujeres.