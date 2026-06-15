Ayuso se frota las manos con la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid: ¿repetirá Ione Belarra la espantada de Pablo Iglesias?

Isabel Díaz Ayuso tiene que estar comiendo palomitas a dos manos.

La líder de Podemos, Ione Belarra, anunció durante el fin de semana del 13-14 de junio de 2026 que se lanza a por la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones de mayo de 2027.

Con la misma solemnidad y dramatismo de quien se cree salvadora de la patria, la navarra aseguró que es «un placer retorcerle el brazo» a la actual presidenta madrileña, a quien calificó sin rubor de «mala persona insufrible».

Ayuso, que acumula victoria tras victoria en las elecciones a la Puerta del Sol, debe de estar conteniendo la risa.

Y es que si algo ha demostrado la presidenta madrileña es su capacidad para convertir en combustible electoral los ataques de la izquierda más extrema.

Y Belarra llega con el manual completo: insultos personales, victimismo y una estrategia calcada de la que ya probó —y fracasó estrepitosamente— Pablo Iglesias en 2021.

Hoy quiero anunciaros algo importante. Quiero devolverle a Madrid un poco de lo que Madrid me ha dado. Frente al gobierno de la Moraleja y las Cuatro Torres, una izquierda con prioridad para Vallekas, Villaverde, Parla, Getafe o Alcalá de Henares. pic.twitter.com/sriLw0uamm — Ione Belarra (@ionebelarra) June 13, 2026

El déjà vu de Iglesias

Hace cinco años, Pablo Iglesias abandonó la vicepresidencia del Gobierno de Pedro Sánchez en plena crisis pandémica para «salvar Madrid» del azote de Ayuso.

El resultado fue un batacazo histórico: Unidas Podemos se quedó fuera de la Asamblea y el líder morado optó por la clásica «espantada» y se retiró de la primera línea política. Ahora, su sucesora al frente de un Podemos en estado terminal repite la jugada casi punto por punto.

Belarra no es una candidata cualquiera: es la secretaria general del partido. Su salto a Madrid no es un refuerzo, es una operación de supervivencia. Tras perder toda representación en la Asamblea madrileña en 2023 y ver cómo Sumar-Más Madrid les devoraba el espacio, los morados apuestan por la polarización total contra Ayuso como último cartucho.

«Nos merecemos un buen Gobierno», dijo Belarra ante sus fieles en la Fiesta de la Primavera. Traducción: el actual, con Ayuso al frente, es un desastre. Olvidan, convenientemente, que Madrid sigue siendo el motor económico de España, con datos de empleo, inversión y libertad que son la envidia de las autonomías gestionadas por la izquierda.

Una candidata hecha a medida para Ayuso

Desde el punto de vista de Génova y de la presidenta madrileña, pocas candidatas podrían ser más favorables.

Belarra arrastra la imagen de un Podemos en descomposición: peleas internas, salida de figuras clave, dependencia de Yolanda Díaz y un discurso que ya solo convence a su núcleo duro más cafetero.

Sus ataques directos y personales contra Ayuso («mala persona») previsiblemente generarán el efecto contrario al deseado: movilizar al votante de centro-derecha que ve en la presidenta la principal barrera frente al sanchismo y sus aliados.

Y es que la izquierda en general se ha empeñado en presentar opciones perdedoras para 2027 en la Comunidad de Madrid: Mónicaa García, aún ministra de Sanidad, que tiene su departamento manga por hombro o el PSOE con un Óscar López que no hace más que hundir el suelo demoscópico de su partido.