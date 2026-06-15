Jorge Bustos responde a la pregunta que todos se hacen sobre Zapatero y avisa de la humillación que le espera

En su monólogo en Herrera en COPE, el periodista Jorge Bustos ha abordado directamente una de las cuestiones que más interés genera en estos días: el futuro judicial inmediato del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, citado a declarar este miércoles ante el juez Calama.

Bustos, citando fuentes jurídicas consultadas, ha desvelado que no es probable que Zapatero acabe durmiendo esta semana en la prisión de Soto del Real, ya que no se aprecia riesgo de fuga. Sin embargo, ha advertido de una medida que representaría una notable humillación para quien fuera jefe del Ejecutivo y se presenta como referente moral: es probable que le retiren el pasaporte.

“Las fuentes jurídicas que he consultado me dicen que no es probable que acabe durmiendo esta semana en Soto del Real. No es lo probable porque no hay riesgo de fuga, pero sí es probable que le retiren el pasaporte, lo cual no es poca humillación para un expresidente del Gobierno con vocación de faro moral”, señaló Bustos.

La comparecencia del expresidente se enmarca en una semana judicial especialmente complicada para el PSOE. Zapatero debe explicar al juez, no solo sus presuntas mediaciones para conseguir contratos públicos o rescates como el de Plus Ultra, sino también un posible delito fiscal y contrabando relacionado con el llamado “tesoro de Zapankamon”: un collar de oro blanco con diamantes y esmeraldas de Zambia valorado en casi 300.000 euros.

Bustos ironizó sobre la procedencia de las joyas: “¿Logrará explicar al juez Zapatero qué hacía alguien como él con un collar de oro blanco cuajado de diamante y esmeraldas de Zambia de casi 300.000 pavos? ¿Dónde estaba ZP cuando Leonardo DiCaprio rodó Diamantes de sangre?”.

El monólogo de Bustos repasó toda la “semana infernal” que afronta el Gobierno: