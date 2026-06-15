Pánico en Ferraz: el imputado Zapatero se sienta ante el juez y el PSOE tiembla

El pánico se ha instalado de forma definitiva en el cuartel general del PSOE. En Ferraz el ambiente es de absoluto secretismo y contención de daños ante lo que muchos ya califican dentro del partido como una «bomba de relojería» de consecuencias imprevisibles. José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que durante años ha movido los hilos de la diplomacia paralela del socialismo en Iberoamérica, afronta los días 17 y 18 de junio su peor pesadilla: sentarse ante el juez como investigado.

Las citas judiciales de este miércoles y jueves marcan un punto de inflexión histórico y letal para el sanchismo, que ve cómo el mentor político del actual presidente queda formalmente contra las cuerdas de la Justicia.

El origen de este terremoto judicial que ha hecho saltar todas las alarmas en el Gobierno radica en el polémico entramado de la aerolínea Plus Ultra y el turbio flujo de activos procedentes de los jerarcas del régimen de Nicolás Maduro. El juez del caso cerca al expresidente por su presunta mediación, control y beneficio económico en una operación que va mucho más allá de un simple rescate empresarial con fondos públicos.

La investigación sitúa el foco en el concepto de las denominadas «joyas de Plus Ultra», un eufemismo bajo el cual se indaga el presunto trasvase de lingotes de oro, comisiones millonarias por contrabando de hidrocarburos y el blanqueo de capitales a gran escala en territorio español. La sombra de los maletines chavistas y los acuerdos bajo la mesa en Caracas ya no son una sospecha periodística; ahora forman parte del sumario judicial que Zapatero tendrá que desmontar ante el magistrado.

El pánico en el entorno de Pedro Sánchez es total. En Ferraz temen que el paseíllo judicial de Zapatero actúe como un catalizador que conecte de forma definitiva la vieja guardia de los negocios iberoamericanos con los escándalos de corrupción que salpican al sanchismo en la actualidad, incluyendo la red de mascarillas y las concesiones bajo sospecha a empresarios afines.

La estrategia de Moncloa hasta el momento ha sido la de aplicar la «luz de gas» y el cordón sanitario, intentando desvincular al Gobierno de las actividades privadas del expresidente. Sin embargo, la gravedad de la imputación y la inminencia de la declaración hacen imposible ocultar que el socialismo español se juega su credibilidad —y su futuro político— en las próximas 48 horas.