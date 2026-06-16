¡Menudo zasca! La número 3 del PSOE amenaza con querellarse contra Leire Díez y el PP le suelta la verdad que más duele

Quiso tomarle el pelo a la concurrencia.

Pero lo cierto es que a la secretaria de Organización del PSOE le salió regulara la performance en la sala de prensa de Ferraz.

Rebeca Torró, durante su comparecencia para atender a los medios de comunicación, no cerró la puerta a una querella contra la exmilitante Leire Díez.

En la rueda de prensa del 15 de junio de 2026, la número 3 del PSOE desvinculó al partido de las actuaciones de la llamda ‘fontanera’ de Ferraz y señaló que en esta casa no se tapa nada, al tiempo que avanzó que no descartan tomar acciones legales contra ella.

Según Torró, los hechos investigados serían responsabilidad individual y no del partido:

Que nadie dude que en el Partido Socialista no descartamos ejercer las acciones legales que sean necesarias. Que nadie lo dude. Y también quiero con esta intervención defender y subrayar la confianza hacia mis compañeros y compañeras de la Ejecutiva Federal y de los trabajadores de esta casa de Ferraz. No voy a permitir que se cuestione su profesionalidad y su compromiso. Es muy injusto en un Estado de derecho como el nuestro que se señalen y se condene públicamente a las personas con indicios y con hechos que ni siquiera son probados. Es muy injusto. Que no les quepa la menor duda que el PSOE en su conjunto es el primer interesado en que toda la verdad se esclarezca.

La respuesta de Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados fue, sencillamente, colosal:

Más de un año sin querellarse contra Leire. https://t.co/ejAIoHjDoG — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) June 15, 2026

La mano derecha de Alberto Núñez Feijóo en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo recordó una obviedad que pesa como una losa en Ferraz.

Y es que la llamada fontanera de Ferraz lleva un año dejando más pistas que migas Pulgarcito para no extraviar el camino y aún desde el PSOE no se ha hecho nada salvo amagar constantemente con ir a los tribunales sin que hasta la fecha se haya materializado un solo intento de personarse en los juzgados.