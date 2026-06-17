Irene Montero, Marilyn Monroe de AliExpress: ridículo eterno en la Eurocámara y las redes sociales estallan

Cuando parece que es imposible, se superan. Si, en lugar de hacerlo para hacer el ridículo, lo hicieran para mejorar la calidad de vida de los españoles, seríamos la primera potencia mundial.

El esperpento duró apenas unos segundos, pero logró opacar el resto del debate en el Parlamento Europeo. Irene Montero, eurodiputada de Podemos y copropietaria del famoso «casoplón» en la sierra madrileña, transformó el hemiciclo en una peculiar mezcla de mitin, performance y cabaret político al entonar el «Happy Birthday» a Donald Trump al estilo de Marilyn Monroe, con un toque low cost y una intensa carga de vergüenza ajena.

Este gesto, que intentaba ser una denuncia contra la política exterior de Estados Unidos y la inacción de la Unión Europea respecto a Oriente Medio, ha generado justo lo contrario: ha llevado el foco hacia la imagen pública de la mujer de Pablo Iglesias, su sentido del ridículo y los límites del espectáculo en el ámbito político.

El escenario no era menor.

La intervención tuvo lugar en el Parlamento Europeo durante un debate sobre la respuesta europea ante la crisis en Oriente Medio, con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, presente en el recinto. Tras su retahíla, Montero lanzó varias preguntas retóricas: «¿Qué celebra Europa?», «¿Podemos celebrar que hemos evitado un genocidio?» y «¿Podemos celebrar que hemos roto relaciones con Israel o que hemos detenido la ocupación del Líbano?».

Pero nada podía prepararnos para el lamentable espectáculo que vendría a continuación.

Tras relatar cómo esa falta de progresos se vinculaba con Trump y su 80.º cumpleaños —celebrado este fin de semana—, afirmó que el republicano «construye su propio Imperio romano, poniendo a sus gladiadores a pelear», haciendo referencia a un evento de combates realizado en la Casa Blanca en el que el luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria resultó gravemente herido.

Entonces llegó el inesperado giro. Montero se dirigió hacia Kallas, miró al estrado y comenzó a entonar en inglés el icónico canto de Marilyn Monroe a John F. Kennedy: «Happy birthday, Mr. President».

Para darle el toque final, sustituyó el famoso «Mr. President» por «Mr. Genocide», subrayando así su acusación hacia Trump y, por extensión, denunciando la complicidad occidental con Israel.

Después de este breve canto, se retiró del atril pensando que lo había bordado.

Sin embargo, el hemiciclo quedó en silencio tras el esperpento perpetrado por la comunista.

En los vídeos que circularon se podía apreciar un silencio incómodo en gran parte del auditorio. No hubo aplausos ni risas; más bien se observaron rostros sorprendidos y algunas muestras de desaprobación. La escena chocó con el tono solemne del debate.

Varios eurodiputados y analistas han criticado que Montero «confunda la Eurocámara con un club de comedia» o con una imitación barata de Marilyn Monroe, cuestionando si este tipo de actuaciones realmente contribuyen a la causa palestina o simplemente alimentan la polarización y el ruido mediático.

La tormenta en redes: memes, críticas y algunos aplausos

En cuestión de horas, los vídeos del «Happy birthday, Mr. Genocide» se volvieron virales en X y las críticas, que calificaban la actuación de «ridícula», «vergonzosa» o «poco seria», se acumularon, al igual que los comentarios que le recordaban su elevado salario y su lujosa vivienda mientras habla sobre pobreza, genocidios y hambre.

Las comparaciones con Marilyn Monroe resaltaron el contraste entre el glamour original del mito y esta parodia política en la Eurocámara.

Decía Tarradellas que un político puede hacer todo, menos el ridículo. — Rafa López 🇺🇦🇪🇺🇪🇸🇮🇱 🇬🇪 (@Garcio72) June 16, 2026

Señora Montero, no me gusta Trump. Pero esto que hace usted me da vergüenza ajena, sin ánimo de ofender (de verdad). Tiene usted tres hijos, ¿verdad? ¿Por qué no se dedica mejor a disfrutar de la familia y deja de hacer el ridículo? Se lo digo de padre a madre. Gracias. — David Eurodiputado 2029 (@DAJ_EU_Diputado) June 16, 2026

@IreneMontero haciendo la versión TEMU del «Happy Birthday» de Marilyn Monroe… pic.twitter.com/sE64O79It5 — Mujer Occidental 🇪🇦 (@VioletaOcc) June 17, 2026

Faltan controles de farlopa en el parlamento europeo, ¿estamos de acuerdo? pic.twitter.com/QrjqsMHH6E — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) June 16, 2026

Es que te gusta escucharte??..eres imbecil de nacimiento o fuisteis adoctrinada?..siempre estas de mala leche…deberías ir a un consejero espiritual,a un psicólogo o buscarte un marido funcional..ahh o sera una pose que has montado,como el corrupto de Pedrito,para escalar en la… pic.twitter.com/jK8i1GqBPR — Venom (@Venomkkrx) June 16, 2026

Ese espíritu de lucha. Lo lleváis en la sangre. pic.twitter.com/cQHthiw4C8 — Alienado (@Alienado2019) June 16, 2026