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TESH SIDI, DISCÍPULA AVENTAJADA DEL 'Y TÚ MÁS'

Festival de risas con las surrealistas justificaciones de la diputada saharaui de Sumar para no condenar al enjoyado Zapatero

"¿Qué no tendrán José María Aznar o Felipe González"

Tesh Sidi.
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Archivado en: Congreso de los Diputados | Felipe González | José Luis Rodríguez Zapatero | José María Aznar | Partidos Políticos | Política | Sumar | Tesh Sidi

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No es el lápiz más afilado del estuche.

Tesh Sidi, diputada de Sumar, se las vio y se las deseó para poder justificar las valiosas joyas que obraban en poder de José Luis Rodríguez Zapatero.

Y no se le ocurrió mejor idea que rescatar del baúl de los recuerdos a José María Aznar y a Felipe González:

En este orden hemos escrito hoy también una solicitud de información al Ministerio de Asuntos Exteriores para que nos dé una información detallada de cuáles son todos los regalos que han recibido los diferentes expresidentes de este país, porque si el señor Zapatero tenía joyas por el valor de un millón trescientos mil euros, ¿qué no tendrá el señor Aznar? Seguramente tendrá, seguramente, incluso las joyas de Tutankamón, o ¿qué no tendrá también el señor Felipe González?

El cachondeo en redes sociales fue desopilante:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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