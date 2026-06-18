Festival de risas con las surrealistas justificaciones de la diputada saharaui de Sumar para no condenar al enjoyado Zapatero

No es el lápiz más afilado del estuche.

Tesh Sidi, diputada de Sumar, se las vio y se las deseó para poder justificar las valiosas joyas que obraban en poder de José Luis Rodríguez Zapatero.

Y no se le ocurrió mejor idea que rescatar del baúl de los recuerdos a José María Aznar y a Felipe González:

En este orden hemos escrito hoy también una solicitud de información al Ministerio de Asuntos Exteriores para que nos dé una información detallada de cuáles son todos los regalos que han recibido los diferentes expresidentes de este país, porque si el señor Zapatero tenía joyas por el valor de un millón trescientos mil euros, ¿qué no tendrá el señor Aznar? Seguramente tendrá, seguramente, incluso las joyas de Tutankamón, o ¿qué no tendrá también el señor Felipe González?

Si Zapatero tiene 1,3 millones de euros en joyas, Aznar debe de tener los tesoros de Tutankamón. pic.twitter.com/46GHragKZ0 — Tesh Sidi🇪🇭 (@teshsidi) June 16, 2026

El cachondeo en redes sociales fue desopilante:

Las “Cinco etapas de la negación” de Kübler-Ross, versión zurda: 1. 😠 Es mentira que Zapatero tuviera un alijo de joyas. 2. 🧐 Zapatero tenía un alijo de joyas, pero tienen un valor despreciable. 3. 🤩 Valen más de un millón de euros, pero son heredadas. 4. 😬 No son… https://t.co/5Mf3MVuUxU — Carlos Flores Juberías (@FloresJuberias) June 16, 2026

pic.twitter.com/hwgrlG4NJt — Capitán General de los Tercios (@capTercio) June 16, 2026

Eres muy sectaria y lo sabes, el y tu más no cuela. Los socialistas te han timado y tú te las tragas dobladas con tal de estar en el sillón. La izquierda de España es un atajo de sinvergüenzas corruptos, ladrones, puteros, cocainomanos y chorizos e imbéciles como tú. pic.twitter.com/1JpXPqxbdd — Fran…cielo. 🇪🇦🏕🏞🏔 (@Eldelasierrayo) June 16, 2026

Pero si estáis todos chupando de la teta Estado como garrapatas.

Sois unos hipócritas!!

👇👇👇 pic.twitter.com/tVntvHApTF — Anita78 (@Analla1978) June 16, 2026

Puestos a especular, ¿qué tienes tú en tu caja fuerte?

Cuánto te pagaron por dejar tirado a tu pueblo Saharaui?

🤔🤔🤔 pic.twitter.com/HACBfOLbaX — Doctor Incisivo (@PabloWayne6) June 16, 2026

Aprovecho para preguntar por tus palabras de ayer: No retiráis el apoyo al gobierno porque el gobierno no tienen ningún caso de corrupción y vuestra línea roja es la financiación ilegal del PSOE.

Me explicas estas cosas sin sentido que dijiste ayer? — Malules (@Malules7532791) June 16, 2026