El PP de Barcelona inaugura en Nou Barris su primera sede de distrito con la presencia de Miguel Tellado y Daniel Sirera

El Partido Popular de Barcelona, presidido por Daniel Sirera, inaugurará el próximo 20 de junio su primera sede de distrito en la ciudad, ubicada en Nou Barris. El acto contará con la participación del secretario general del PP, Miguel Tellado, y forma parte de la estrategia de la formación para reforzar su estructura territorial en la capital catalana.

La jornada incluirá una butifarrada abierta a vecinos, afiliados y simpatizantes, concebida como un encuentro de proximidad entre cargos del partido y ciudadanía, en el que se combinará la apertura institucional de la sede con un formato de participación social.

Inicio del despliegue territorial en los distritos de Barcelona

La apertura de esta sede en Nou Barris supone el punto de partida del plan del PP de Barcelona para extender su presencia organizativa a los diferentes distritos de la ciudad.

La formación considera prioritario consolidar espacios estables de atención política y contacto directo con los vecinos, con el objetivo de mejorar la capacidad de interlocución con el tejido social y conocer de primera mano las necesidades de cada barrio.

Este modelo organizativo busca descentralizar la actividad del partido en la ciudad, favoreciendo una estructura más próxima y accesible para los ciudadanos.

Presencia de la dirección nacional y del grupo municipal

El acto contará con la asistencia de Daniel Sirera, como máximo responsable del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, y de Miguel Tellado, quien respaldará el inicio del despliegue territorial del partido en la ciudad.

Asimismo, participará el concejal y portavoz del grupo municipal en Nou Barris, Javier Barreña, que ejercerá de anfitrión del acto junto a la estructura local del partido en el distrito.

Una inauguración con formato de encuentro ciudadano

La apertura de la sede se desarrollará en un formato de jornada abierta, con una butifarrada dirigida a vecinos y militantes. La iniciativa busca fomentar la interacción directa entre representantes públicos y ciudadanía en un entorno informal, reforzando la dimensión social del acto más allá del componente institucional.

Desde la organización se subraya la importancia de este tipo de encuentros como herramienta de proximidad política y de escucha activa hacia las preocupaciones de los residentes del distrito.

Nou Barris, punto estratégico para la implantación

Nou Barris ha sido elegido como primer distrito para este despliegue por su relevancia demográfica y su fuerte tejido vecinal. El Partido Popular de Barcelona prevé que esta sede funcione como modelo organizativo para futuras aperturas en otros puntos de la ciudad.

La formación enmarca esta iniciativa dentro de un proceso de consolidación de su presencia en Barcelona mediante estructuras permanentes en los barrios.

Un nuevo paso en la organización del PP en Barcelona

Con esta inauguración, el Partido Popular refuerza su apuesta por una estructura más descentralizada en la ciudad, orientada a incrementar su presencia territorial y su conexión directa con la ciudadanía.

El acto del 20 de junio marca así el inicio de una nueva fase organizativa del partido en Barcelona, basada en la implantación progresiva de sedes de distrito.