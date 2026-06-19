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LA FORMACIÓN DE EXTREMA IZQUIERDA SE DEDICA A MARCAR CASAS SUPUESTAMENTE DESHABITADAS

Mónica García se convierte en la ‘guía oficial’ de los okupas: así opera Más Madrid con las viviendas que están vacías

La estrategia es criminalizar a los propietarios que no alquilan o venden a los precios que el partido de la 'MeMa' considera "justos" y presionar con medidas como el impuesto a las viviendas vacías

Mónica García y el cartón que va dejando Más Madrid por las viviendas vacías.
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Archivado en: Más Madrid | Mónica García | Partidos Políticos | Política

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Y, lo peor de todo, es que está fomentado por una ministra del Gobierno Sánchez y que, para más señas, pretende aspirar a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La formación liderada por la ministra de Sanidad, Mónica García, da un paso más en su cruzada contra la propiedad privada. En lugar de proponer soluciones reales al problema de la vivienda, Más Madrid ha optado por señalar directamente, puerta por puerta, los pisos vacíos de la Comunidad de Madrid.

La campaña impulsada desde el entorno de Más Madrid consiste en visitar bloques de pisos, llamar a los vecinos, y cuando no hay respuesta, colgar carteles en los pomos indicando que no han podido contactar con nadie en ese hogar. La formación sostiene que son viviendas vacías pertenecientes al sector público o social, infrautilizadas mientras hay familias con serios problemas habitacionales.

En teoría, se trata de una campaña destinada a visibilizar la vivienda vacía. En la práctica, se convierte en un nuevo enfrentamiento en la lucha ideológica sobre la okupación y la seguridad jurídica en la Comunidad de Madrid.

Un vídeo que circula en redes muestra cómo el partido liderado por Mónica García presenta esta acción como una denuncia: ’14 viviendas sociales vacías y el Gobierno de Ayuso decide echar a las familias vulnerables’, se escucha en el clip, mientras se indican puertas que supuestamente están desocupadas en un edificio destinado a vivienda pública. Sin embargo, este gesto ha desatado acusaciones de que se está marcando objetivos para posibles ocupaciones ilegales.

Esta estrategia no es casual. Forma parte de la línea política que Más Madrid y su líder han mantenido durante años: criminalizar a los propietarios que no alquilan o venden a los precios que ellos consideran «justos» y presionar con medidas como el impuesto a las viviendas vacías, expropiaciones encubiertas o la intervención pública masiva.

En redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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