Aliança Catalana elige a Jordi Aragonès para liderar su candidatura en Barcelona

Aliança Catalana ya tiene candidato para Barcelona. Tras meses de rumores, sondeos y contactos con perfiles ajenos a la organización, la formación liderada por Sílvia Orriols ha decidido apostar por uno de los nombres más influyentes de su estructura interna. Jordi Aragonès, secretario de Estudios y Programas y considerado uno de los principales arquitectos ideológicos del partido, será el encargado de encabezar la candidatura municipal en la capital catalana en las elecciones previstas para el próximo año.

La designación fue presentada este viernes en un acto celebrado en el Born Centre Cultural, un escenario cargado de simbolismo para el independentismo catalán, donde Orriols respaldó públicamente a quien hasta ahora había desarrollado gran parte de su trabajo lejos de los focos mediáticos.

El hombre que diseñó Aliança Catalana desde sus inicios

Aunque su nombre no resulta tan conocido para el gran público como el de otros dirigentes de la formación, Jordi Aragonès ha sido una de las piezas fundamentales en la construcción política de Aliança Catalana.

Desde la creación del partido ha formado parte del reducido núcleo dirigente que ha diseñado la estrategia, el discurso y la estructura organizativa de una formación que ha experimentado un rápido crecimiento en la política catalana.

Su papel ha sido especialmente relevante en la elaboración del ideario político de la organización, convirtiéndose en una de las figuras de referencia dentro de la dirección.

La decisión de situarlo al frente de la candidatura de Barcelona supone un cambio importante en su perfil político, ya que pasará de desempeñar funciones estratégicas internas a asumir una exposición pública constante en una de las plazas electorales más relevantes de Cataluña.

El fin de los rumores sobre candidatos independientes

Durante los últimos meses, la posibilidad de que Aliança Catalana optara por un candidato externo había alimentado numerosas especulaciones.

La propia Orriols llegó a deslizar que mantenía conversaciones con perfiles conocidos de la sociedad catalana con el objetivo de reforzar la proyección de la candidatura barcelonesa.

Entre los nombres que aparecieron en distintas quinielas figuraban el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, el exconseller de Economía Jaume Giró o el publicista Lluís Carrasco.

Sin embargo, ninguna de esas opciones terminó cristalizando.

Finalmente, la dirección del partido ha decidido confiar en uno de sus dirigentes históricos, reforzando la idea de una candidatura construida desde dentro de la organización.

Un perfil marcado por la política y la docencia

Historiador de formación y profesor de profesión, Jordi Aragonès también cuenta con experiencia política previa.

Antes de incorporarse a Aliança Catalana militó en Unió Democràtica de Catalunya, la histórica formación democristiana que durante décadas compartió espacio político con Convergència dentro de la antigua federación CiU.

Su trayectoria también ha despertado interés por sus vínculos familiares con el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de quien es primo.

Ambos comparten además una destacada tradición familiar vinculada a la política municipal de Pineda de Mar, donde su abuelo, Josep Aragonès, ejerció como alcalde durante más de dos décadas.

Barcelona, objetivo prioritario para Aliança Catalana

La elección de Jordi Aragonès se enmarca en la estrategia de expansión territorial impulsada por Aliança Catalana tras su consolidación en el Parlament.

La formación considera que Barcelona será uno de los principales campos de batalla de las próximas elecciones municipales y aspira a aprovechar el desgaste de algunas formaciones independentistas tradicionales para ganar espacio político en la capital catalana.

Durante la presentación de su campaña «Salvemos Barcelona», Aragonès centró parte de su discurso en cuestiones relacionadas con la seguridad, la vivienda, la gestión urbana y la inmigración, asuntos que la formación considera prioritarios para conectar con una parte del electorado barcelonés.

La pugna por el espacio independentista

La irrupción de Aliança Catalana en Barcelona supone un desafío para partidos como Junts o ERC, que tradicionalmente han concentrado buena parte del voto independentista en la ciudad.

Los últimos estudios demoscópicos han apuntado a un crecimiento de la formación de Orriols en determinados segmentos del electorado, especialmente entre votantes desencantados con los partidos independentistas tradicionales.

La candidatura de Jordi Aragonès busca precisamente consolidar esa tendencia y convertir a Barcelona en uno de los grandes escaparates políticos de la formación.

Una candidatura con ambición de crecimiento

La dirección de Aliança Catalana considera que la capital catalana ofrece una oportunidad estratégica para continuar ampliando su presencia institucional.

Con Jordi Aragonès al frente de la candidatura, el partido afronta una nueva etapa en la que pretende combinar su discurso identitario con propuestas centradas en cuestiones municipales como la seguridad, la movilidad, la vivienda y la actividad económica.

La batalla por Barcelona apenas acaba de comenzar, pero la designación del principal ideólogo de la formación como candidato evidencia la importancia que Aliança Catalana otorga a una ciudad clave para el futuro político de Cataluña.