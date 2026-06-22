Gerard Ortega vuelve a reclamar una pantalla gigante para que Blanes viva unida los partidos de la selección española

El candidato de Alternativa Blanes a la Alcaldía de Blanes en las elecciones municipales de 2027, Gerard Ortega, ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento la instalación de una pantalla gigante para que los vecinos puedan seguir de forma conjunta los partidos de la selección española. Se trata de una propuesta que el dirigente lleva defendiendo desde hace tiempo y que considera una oportunidad para fomentar la convivencia, la participación ciudadana y el sentimiento de comunidad entre los blanenses.

Ortega sostiene que acontecimientos deportivos de gran relevancia, como los encuentros de la selección española, son una ocasión única para reunir a personas de todas las edades en un ambiente festivo y de unión.

Una reivindicación que Alternativa Blanes mantiene desde hace tiempo

Desde Alternativa Blanes recuerdan que la petición no es nueva. La formación ha defendido en diversas ocasiones la necesidad de habilitar espacios públicos donde los vecinos puedan reunirse para disfrutar de eventos deportivos que despiertan un gran interés social.

Según Gerard Ortega, numerosos municipios de Cataluña y del resto de España organizan este tipo de iniciativas con éxito, generando un ambiente de convivencia que beneficia tanto a las familias como al tejido comercial y asociativo local.

Para el candidato, Blanes no debería quedarse al margen de este tipo de propuestas que contribuyen a dinamizar la vida social del municipio.

El deporte como elemento de unión

Ortega considera que el deporte tiene una capacidad única para reunir a personas con diferentes sensibilidades, edades y procedencias.

En este sentido, defiende que seguir los partidos de la selección española en un espacio común puede convertirse en una experiencia compartida que fortalezca los lazos vecinales y genere un ambiente positivo en la localidad.

«El deporte une a las personas y crea momentos que permanecen en la memoria colectiva. Poder vivir juntos los partidos de la selección española sería una oportunidad para hacer pueblo y reforzar el sentimiento de comunidad», señalan desde la formación.

Un espacio para familias y vecinos

La propuesta plantea la instalación de una pantalla gigante en un espacio adecuado del municipio para que vecinos, familias, jóvenes y mayores puedan disfrutar de los encuentros en un entorno seguro y accesible.

Alternativa Blanes considera que este tipo de eventos pueden convertirse en un punto de encuentro para centenares de personas y contribuir a impulsar la participación ciudadana.

Además, la iniciativa podría favorecer la actividad económica local, especialmente en los establecimientos de restauración y comercio ubicados en las zonas próximas al lugar donde se desarrollara el evento.

Una apuesta por la vida social de Blanes

Gerard Ortega ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de impulsar actividades que permitan recuperar espacios de convivencia y participación ciudadana.

En su opinión, el Ayuntamiento debe promover iniciativas que vayan más allá de la gestión ordinaria y contribuyan a fortalecer el tejido social del municipio.

La instalación de una pantalla para seguir los partidos de la selección española encaja, según explica, dentro de esa visión de una ciudad más participativa, activa y conectada con sus vecinos.

Alternativa Blanes reclama una respuesta municipal

Ante la proximidad de nuevos compromisos deportivos de la selección española, Alternativa Blanes vuelve a pedir al consistorio que estudie la viabilidad de la propuesta y facilite un espacio donde los aficionados puedan reunirse para seguir los encuentros.

La formación considera que la iniciativa cuenta con un amplio respaldo social y que permitiría ofrecer una alternativa de ocio gratuita y abierta a todos los vecinos.

Gerard Ortega insiste en que la petición responde a una demanda ciudadana y asegura que continuará defendiendo la propuesta hasta que pueda hacerse realidad.

Hacer piña alrededor del deporte

Para el candidato a la Alcaldía de Blanes, la iniciativa representa mucho más que la retransmisión de un partido de fútbol.

Se trata, afirma, de crear un espacio de encuentro donde los vecinos puedan compartir emociones, celebrar juntos los éxitos deportivos y reforzar el sentimiento de pertenencia al municipio.

Con esta nueva reclamación, Gerard Ortega vuelve a situar el deporte como una herramienta de cohesión social y convivencia, convencido de que Blanes merece disponer de un espacio donde sus vecinos puedan reunirse para disfrutar juntos de los grandes acontecimientos deportivos.