La hemeroteca tumba la furia del PSOE contra Peinado: pidió para Bárcenas (PP) lo mismo que ahora se le exige a Begoña Gómez

Le sentó como un tiro en toda la boca del estómago.

El PSOE estalló en cólera tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, y retirarle el pasaporte como medida cautelar por riesgo de fuga.

El partido de Ferraz habló en sesión continua de persecución, lawfare, ignominia y atropello ante la medida exigida por el magistrado de instrucción de los juzgados de la Plaza de Castilla en Madrid.

Ministros y portavoces calificaron la decisión de delirante, vergonzosa y desproporcionada.

Algunos incluso llegaron a cuestionar la imparcialidad del magistrado.

Es un atropello sin precedentes: la fijación, el ensañamiento y la ausencia de garantías, desde el primer momento. Así no se defiende el Estado de derecho, se erosiona. La justicia debe ser igual para todos. No se puede perseguir a una persona inocente por cuestiones políticas https://t.co/wWbfkufsTY — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) June 20, 2026

La indefensión es brutal. Y el daño a la justicia demoledor. Tan grave es la desproporción de Peinado como que la derecha la utilice políticamente para tratar de acabar con el Gobierno. Al Gobierno se llega con votos, no con atajos. https://t.co/KHqNeS4D0H — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) June 21, 2026

El juez Peinado constata que, desde el principio, esa causa ha sido política contra una persona inocente y, además, que las medidas cautelares que ha impuesto son absolutamente desproporcionadas. Quiere atacar al Gobierno de España y lo hace a través de la mujer del presidente,… pic.twitter.com/N7FoCcL4e9 — PSOE (@PSOE) June 21, 2026

Sin embargo, la hemeroteca revela una memoria muy selectiva: en 2013, el propio Óscar López, entonces secretario de Organización del PSOE, exigió exactamente lo mismo para el extesorero del PP Luis Bárcenas.

El 18 y 24 de febrero de 2013, en plena crisis por el ‘caso Gürtel‘, Óscar López anunció públicamente que el PSOE solicitaría al juez de la Audiencia Nacional la retirada del pasaporte de Bárcenas y su comparecencia periódica (incluso semanal) ante el tribunal.

López cargó entonces con dureza contra el PP: «El señor Bárcenas y el PP llevan muchos años haciéndole la peineta a los españoles y los socialistas no lo vamos a consentir». Argumentaba que era una medida «razonable» ante el riesgo de fuga del extesorero imputado en graves delitos de corrupción.

.@oscarlopeztwit: Vamos a exigir retirada de pasaporte a Bárcenas. Ya está bien de peinetas y chulerías del PP a los españoles — PSOE (@PSOE) February 18, 2013

Hoy, cuando el juez Peinado aplica una medida similar a la esposa del presidente del Gobierno —retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada 15 días—, resulta que actúa, a juicio del PSOE, con parcialidad e inquina manifiestas.

¿Qué ha decidido Peinado?

El magistrado ha abierto juicio oral contra Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Consideró que existen indicios suficientes y aprecia riesgo de fuga, argumentando incluso que la escolta policial (dependiente del cargo de su marido) podría, en teoría, facilitar una salida del país si se dieran instrucciones en ese sentido. Una decisión que provocó rechazo en sindicatos policiales y que el PSOE presentó como un escándalo democrático.

Justamente lo contrario que sucedió con el caso de Luis Bárcenas, cuando desde las filas del PSOE en el año 2013 se exigió que se le retirase el pasaporte.

Por eso no se entiende que lo que era una medida lógica y necesaria contra un imputado del PP se convierta ahora en una intolerable persecución política cuando afecta al entorno más cercano de Pedro Sánchez.

El caso pone de manifiesto, una vez más, la doble vara de medir del PSOE en materia de Justicia: exigente y dura cuando los investigados son del partido contrario; víctima y denunciante de lawfare cuando los focos se dirigen hacia sus filas.