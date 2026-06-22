VOX acusa a PSC, ERC, Junts y Comunes de bloquear mejoras de accesibilidad para más de 3.000 vecinos de Nou Barris

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha cargado duramente contra PSC, ERC, Junts y Comunes tras el rechazo de una propuesta presentada en la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda para desbloquear la instalación de ascensores en los barrios de Verdún y Roquetes. Según denuncia la formación, la decisión mantiene paralizadas actuaciones que afectan a unas 760 viviendas y alrededor de 3.000 vecinos, muchos de ellos personas mayores o con problemas de movilidad.

VOX sostiene que la iniciativa no requería grandes inversiones ni modificaciones urbanísticas complejas, sino únicamente la corrección de determinadas discordancias técnicas presentes en el actual Plan de Mejora Urbana que impiden ejecutar proyectos ya previstos y, en algunos casos, incluso subvencionados.

Un problema que afecta a decenas de comunidades vecinales

La propuesta defendida por VOX buscaba corregir errores detectados en la planificación urbanística que afectan a 51 unidades de actuación y 95 escaleras repartidas entre los barrios de Verdún y Roquetes.

Según la formación, estos obstáculos administrativos están frenando la instalación de ascensores en edificios donde numerosas comunidades de propietarios llevan años esperando una solución que les permita mejorar la accesibilidad.

La situación afecta especialmente a personas mayores, vecinos con movilidad reducida y familias que residen en inmuebles construidos hace décadas y que carecen de sistemas adecuados para garantizar el acceso a las viviendas.

Desde VOX consideran que el bloqueo administrativo está generando una situación de desigualdad que repercute directamente en la calidad de vida de miles de ciudadanos.

Liberto Senderos denuncia un veto político

El concejal de VOX en Barcelona, Liberto Senderos, ha criticado duramente la posición adoptada por el resto de grupos municipales durante la votación.

Según el edil, la propuesta respondía a una necesidad ampliamente compartida por los vecinos y tenía un carácter eminentemente técnico.

«PSC, ERC, Junts y Comunes han decidido votar en contra de una propuesta de puro sentido común que no requería grandes inversiones ni modificaciones complejas. Bastaba con corregir un error técnico para desbloquear ascensores que esperan cientos de familias desde hace años», ha señalado.

Para Senderos, la decisión demuestra que determinados grupos políticos continúan priorizando las diferencias ideológicas frente a la resolución de problemas concretos que afectan al día a día de los ciudadanos.

Ascensores paralizados pese a existir ayudas concedidas

Uno de los aspectos que VOX considera más preocupantes es que algunas comunidades afectadas ya habían completado gran parte de los trámites necesarios para ejecutar las obras.

Según explica la formación, existen casos en los que los vecinos han contratado proyectos técnicos, iniciado procedimientos administrativos e incluso obtenido ayudas y subvenciones públicas destinadas a financiar las actuaciones.

Sin embargo, la existencia de discrepancias urbanísticas y errores en el planeamiento mantiene bloqueadas las intervenciones previstas.

La propuesta presentada por VOX también contemplaba medidas destinadas a evitar que las comunidades perdieran las subvenciones ya concedidas por causas ajenas a su voluntad.

La accesibilidad, una cuestión de dignidad

Durante el debate, Senderos insistió en que la accesibilidad no puede considerarse una cuestión secundaria dentro de las políticas municipales.

Desde VOX recuerdan que disponer de ascensor supone para muchas personas mayores la diferencia entre poder continuar viviendo de forma autónoma en su hogar o verse obligadas a modificar completamente sus hábitos de vida.

«Es profundamente injusto que los vecinos paguen las consecuencias de una discrepancia administrativa que puede resolverse con una modificación mínima. Estamos hablando de personas mayores que llevan años esperando poder subir a sus casas con dignidad», afirmó el concejal.

La formación considera que garantizar la accesibilidad debe convertirse en una prioridad de las administraciones públicas, especialmente en aquellos barrios con una población envejecida y con edificios construidos antes de la generalización de este tipo de infraestructuras.

También Ciudad Meridiana entre las zonas afectadas

La iniciativa presentada por VOX incluía además la posibilidad de estudiar mejoras en los ascensores previstos en Ciudad Meridiana.

El objetivo era asegurar que las actuaciones proyectadas ofrecieran una accesibilidad real y efectiva para todos los vecinos, adaptándose a las necesidades existentes en una de las zonas con mayores dificultades orográficas de Barcelona.

Según el grupo municipal, este tipo de actuaciones pueden contribuir de forma decisiva a mejorar la movilidad y la integración urbana en determinados barrios de Nou Barris.

VOX acusa al resto de partidos de anteponer intereses partidistas

La formación ha interpretado el rechazo de la propuesta como una decisión motivada por razones políticas más que técnicas.

Senderos sostiene que PSC, ERC, Junts y Comunes han optado por rechazar una iniciativa procedente de VOX pese a que su contenido respondía a una demanda vecinal ampliamente compartida.

«Una vez más, la izquierda y los separatistas han demostrado que su prioridad no son los vecinos, sino mantener un cordón sanitario contra VOX. Prefieren perpetuar el bloqueo antes que mejorar la calidad de vida de miles de familias», afirmó.

Para el concejal, el resultado de la votación evidencia una forma de hacer política que perjudica directamente a los ciudadanos afectados.

La formación anuncia nuevas iniciativas

Tras el rechazo de la propuesta, VOX ha anunciado que continuará defendiendo medidas orientadas a mejorar la accesibilidad en los barrios de Barcelona.

La formación asegura que seguirá reclamando al Gobierno municipal una solución para las comunidades afectadas y exigirá la revisión de los obstáculos administrativos que actualmente impiden ejecutar las actuaciones previstas.

Desde el grupo municipal consideran que el Ayuntamiento todavía está a tiempo de rectificar y desbloquear unos proyectos que, a su juicio, pueden mejorar significativamente la calidad de vida de miles de vecinos de Verdún, Roquetes y Ciudad Meridiana.

Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan esperando una solución que les permita acceder a sus viviendas en condiciones de igualdad y seguridad.