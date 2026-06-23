Cayetana Álvarez de Toledo (PP) pone a Pedro Sánchez frente al espejo recopilando las 33 frases con las que pidió la dimisión de Rajoy

Implacable.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dio su prime en una jornada histórica.

La parlamentaria no tuvo más que recurrir a la hemeroteca para encontrar un filón con el que sacudir al inquilino de La Moncloa.

La diputada publicó en su cuenta de X una extensa recopilación de 33 declaraciones de Pedro Sánchez entre 2015 y 2018 en las que el entonces líder de la oposición exigía, con rotundidad y sin matices, la dimisión inmediata de Mariano Rajoy por los escándalos de corrupción que afectaban al PP.

El mensaje de Cayetana fue directo y sin concesiones:

33 frases de Pedro Sánchez exigiendo la dimisión de Rajoy por responsabilidad política ante la corrupción. Hoy sus propias palabras le condenan: Sánchez dimisión.

La intervención de Álvarez de Toledo llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno.

El Tribunal Supremo condenó al exministro José Luis Ábalos a más de 24 años de prisión y a Koldo García, su exasesor, a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en la primera pieza de la trama Koldo (caso mascarillas).

Estas sentencias reavivaron las críticas de la oposición, que acusa al Ejecutivo de haber tolerado o protegido durante años una red de corrupción en el entorno del PSOE.

La lista compilada por Cayetana recorrió intervenciones de Sánchez en desayunos informativos, debates electorales, comparecencias en Ferraz y, especialmente, su discurso en la moción de censura de mayo de 2018 que acabó derrocando a Rajoy y llevándolo a la Moncloa. Algunos de los ejemplos más contundentes son:

La política debe ir tres pasos por delante de la legalidad, ser ejemplar es hacer política desde la moralidad más exigente.

Sólo tiene un camino: dimitir.

No arrastre a España en su caída, Sr. presidente: dimita.

Entre el interés de España y el suyo propio, le pido que piense en el interés de España y, en consecuencia, dimita.

Por dignidad, y no la suya sino la de nuestra democracia, le exigimos desde el Partido Socialista que dimita.

Dimita, señor Rajoy, y todo terminará.

¿Qué más tiene que pasar, señor Rajoy?.

No hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción.

33 frases de Pedro Sánchez exigiendo la dimisión de Rajoy por responsabilidad política ante la corrupción. Hoy sus propias palabras le condenan: Sánchez dimisión. ———

“La política debe ir tres pasos por delante de la legalidad, ser ejemplar es hacer política desde la moralidad… — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 22, 2026

Sánchez insistía entonces en que la responsabilidad política va mucho más allá de las condenas judiciales, que un presidente debe ser «un referente moral», que la corrupción es «el mayor enemigo de nuestro Estado» y que destruye la confianza en las instituciones. Argumentaba que la mera permanencia de Rajoy en el cargo debilitaba la democracia.

Álvarez de Toledo devolvió esas mismas exigencias de ejemplaridad a Sánchez.

La diputada popular sostuvo que el presidente del Gobierno, que llegó al poder precisamente gracias a una moción de censura construida sobre la corrupción del PP, ahora se niega a aplicar a su propio Ejecutivo el mismo rasero que exigió a Rajoy.

En el Congreso y en sus intervenciones públicas, Cayetana fue especialmente incisiva contra el ministro Félix Bolaños y contra lo que consideró «cloacas» en el PSOE, recordando que Sánchez hablaba de ‘Narciso’ cuando se refería a Rajoy, pero que sus palabras de entonces parecen describir mejor la situación actual del PSOE.

Lo cierto es que las 33 frases quedan ahí, como un espejo incómodo para Pedro Sánchez.

La pregunta que flota en el ambiente político es si el presidente aplicará a su propio Gobierno la doctrina de responsabilidad política que tanto defendió en la oposición.