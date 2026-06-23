El duro discurso del incoherente Aitor Esteban (PNV), durante la moción de censura contra Rajoy, salta por los aires

Un discurso perfectamente válido para este 23 de junio de 2026.

Si en esta jornada se censurase en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez, el ya exdiputado Aitor Esteban (PNV) no tendría que escribir de nuevas su intervención desde la tribuna de oradores.

Perfectamente podría recuperar la que hizo a finales de mayo de 2018 cuando se celebró el pleno para hacer caer a Mariano Rajoy (PP) de La Moncloa.

Y es que cuando el político vasco apoyó a Pedro Sánchez (PSOE) para que este fuese presidente del Gobierno recurrió a unas expresiones que, paradójicamente, sirven exactamente para derribar al Ejecutivo sanchista tras lo sucedido en la jornada del 22-J.

El Tribunal Supremo condenó el 22 de junio de 2026 al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el marco del ‘caso mascarillas’. Su exasesor Koldo García recibió 19 años y ocho meses.

La sentencia, unánime, marcó la primera gran condena firme por corrupción en el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez y pone en evidencia la magnitud de las irregularidades en contratos de material sanitario durante la pandemia.

Esta noticia hixo saltar por los aires uno de los discursos más recordados de Aitor Esteban en el Congreso.

📽 Aitor Esteban. Año 2018. Así atacó a Rajoy por casos de corrupción aún sin condena. 📽 Aitor Esteban. Año 2024. Así defiende a Pedro Sánchez de los casos de corrupción que acechan al PSOE aún sin condenar. En 2018 votó una moción inmediata. En 2024 pide «no precipitarse». pic.twitter.com/bZM1cKyacr — Mr. Pueblo (@IP_MrPueblo) November 28, 2024

Fue durante la moción de censura que en junio de 2018 tumbó Mariano Rajoy y aupó a Sánchez a La Moncloa. Y todo basándose en una interpretación torticera del juez Ricardo de Prada que, curiosamente, fue posteriormente reconvenido por excederse con el cianuro empleado en la sentencia.

En aquella intervención clave, Esteban justificó el apoyo del PNV a la moción socialista argumentando la necesidad de exigir responsabilidades políticas ante los escándalos de corrupción del PP (especialmente tras la sentencia ‘Gürtel’) y la incapacidad del Gobierno Rajoy para mantener la estabilidad.

Criticó la tendencia centralista del PP, las evidencias de corrupción en sus entornos y defendió que el voto afirmativo respondía a lo que demandaba la sociedad vasca:

Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la sociedad vasca y la responsabilidad votando sí.

El PNV fue decisivo: sus cinco votos permitieron que la moción prosperara y Sánchez se convirtiera en presidente. Aquel día, el discurso de Esteban se presentó como un acto de responsabilidad frente a un PP desgastado por los casos de corrupción.