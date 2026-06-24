Felipe González trolea a Pedro Sánchez por decir que la ley marca legislaturas de 4 años: «Será lo único que cumpla de la Constitución»

Para quitarse el sombrero.

El expresidente del Gobierno Felipe González, socialista histórico, volvió a cargar con dureza contra Pedro Sánchez.

En un acto celebrado el 23 de junio de 2026 en Toledo junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, González exigió «responsabilidad política» al actual jefe del Ejecutivo tras la condena del Tribunal Supremo en el caso Koldo-Ábalos y le ha reclamado que dimita o convoque elecciones generales de inmediato.

Durante su intervención, González ha ironizado con la habitual defensa de Sánchez de agotar la legislatura. Cuando se le ha recordado que el presidente argumenta que la Constitución establece mandatos de cuatro años, el exlíder socialista ha respondido con un sarcasmo afilado: «La Constitución dice que hay cuatro años de mandato… Bueno, sería la única cosa en la que vamos a cumplir la Constitución».

La frase fue un duro troleo al estilo González: directo, con sorna y cargado de significado.

El histórico dirigente del PSOE, que gobernó España durante 14 años, ha dejado claro que, a su juicio, el actual Gobierno incumple sistemáticamente el espíritu y la letra de la Carta Magna en múltiples aspectos —desde la amnistía a los independentistas catalanes hasta la gestión de los Presupuestos Generales del Estado o la deriva institucional—.

Este no es un episodio aislado. Felipe González se ha convertido en una de las voces más críticas dentro del socialismo histórico contra el sanchismo.

En los últimos meses ha denunciado la «degradación» de la convivencia democrática, los pactos con formaciones independentistas y populistas, y la falta de liderazgo responsable en Moncloa.

En el mismo acto, González ha insistido: «Tenía que haber convocado elecciones ya. Hay una responsabilidad política evidente». Sus palabras cobran mayor peso tras la sentencia del Supremo que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19, en un caso de corrupción que salpica directamente al corazón del PSOE y del Gobierno.

Emiliano García-Page, también presente, ha respaldado el clima de crítica interna al señalar que la crispación actual se debe en gran medida a los “pactos antinatura” que han sostenido a Sánchez en La Moncloa.