El «Milei catalán» da el salto: Gerard Ortega confirma su candidatura a la alcaldía de Blanes

Gerard Ortega será candidato a la alcaldía de Blanes en las elecciones municipales de mayo de 2027. Tras meses de especulaciones sobre su futuro político, el fundador de Alternativa Blanes ha confirmado que encabezará una candidatura propia a través de una agrupación de electores, una fórmula que pretende situar a los vecinos en el centro de la acción política y mantener la independencia respecto a las estructuras de los partidos tradicionales.

Con apenas 23 años, Ortega se ha convertido en una de las figuras más conocidas de la actualidad local gracias a su intensa actividad en redes sociales, donde durante los últimos años ha denunciado problemas relacionados con la gestión municipal, el estado de los servicios públicos y diversas cuestiones que afectan al día a día de los blanenses. Su discurso en favor de la reducción del gasto político, la transparencia institucional y el control de la administración pública ha llevado a algunos vecinos y seguidores a bautizarlo como el «Milei catalán», una comparación que ha contribuido a aumentar su notoriedad dentro y fuera del municipio.

Con esta candidatura, Ortega pretende trasladar al Ayuntamiento las reivindicaciones que durante años ha defendido desde fuera de las instituciones y ofrecer una alternativa política basada en la cercanía con los vecinos y la fiscalización constante de la gestión municipal.

Una candidatura nacida desde la sociedad civil

La decisión de concurrir mediante una agrupación de electores constituye uno de los elementos más diferenciales del proyecto político de Alternativa Blanes.

Según explican desde el entorno del candidato, la voluntad es construir una candidatura integrada por vecinos del municipio, alejada de las estructuras tradicionales de los partidos y centrada exclusivamente en los intereses de Blanes.

La agrupación buscará incorporar perfiles procedentes de distintos ámbitos profesionales y sociales con el objetivo de elaborar un programa que responda a las preocupaciones reales de los ciudadanos.

Para Ortega, la política municipal debe recuperar el contacto directo con la calle y priorizar la resolución de los problemas cotidianos frente a las disputas partidistas.

Del activismo digital a la carrera por la alcaldía

La figura de Gerard Ortega ha ganado protagonismo en los últimos años gracias a su presencia constante en redes sociales y a su implicación en asuntos de interés local.

A través de vídeos, publicaciones y denuncias públicas, ha puesto el foco sobre cuestiones relacionadas con la gestión económica del Ayuntamiento, el mantenimiento urbano, la seguridad, la limpieza y diversos servicios municipales.

Esa actividad le ha permitido construir una importante base de seguidores y convertirse en una de las voces más reconocibles de la actualidad política blanense.

Ahora afronta el desafío de convertir esa notoriedad en apoyo electoral y consolidar una alternativa capaz de obtener representación institucional.

El «Milei catalán» de Blanes

La comparación con el presidente argentino Javier Milei se ha convertido en una de las etiquetas más repetidas por quienes siguen la trayectoria política de Ortega.

El apodo de «Milei catalán» surge principalmente por su defensa de la reducción del gasto político, su crítica a determinadas estructuras administrativas, su apuesta por una mayor transparencia institucional y su discurso contrario a los privilegios de la clase política.

Aunque el candidato insiste en que su proyecto tiene un carácter exclusivamente municipal y que las prioridades de Blanes nada tienen que ver con los debates nacionales o internacionales, muchos de sus seguidores consideran que representa una forma distinta de hacer política y de fiscalizar la actuación de las administraciones públicas.

Lejos de rechazar la comparación, Ortega ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de que los políticos rindan cuentas ante los ciudadanos y ha apostado por una administración más eficiente, transparente y cercana.

Transparencia, gestión y participación ciudadana

Entre los principales ejes de Alternativa Blanes destacan la transparencia institucional, el control del gasto público y una mayor participación vecinal en la toma de decisiones.

La formación considera prioritario que los ciudadanos conozcan con claridad cómo se gestionan los recursos municipales y reclama una administración más abierta y accesible.

Asimismo, el proyecto pretende impulsar medidas relacionadas con la seguridad ciudadana, el civismo, el mantenimiento de los espacios públicos y el apoyo al comercio local, sectores que consideran fundamentales para el desarrollo económico y social del municipio.

Once meses para convencer a los vecinos

La confirmación de la candidatura llega cuando faltan apenas once meses para las elecciones municipales de mayo de 2027.

Durante este tiempo, Gerard Ortega y su equipo trabajarán en la elaboración del programa electoral, la configuración definitiva de la candidatura y la recogida de propuestas vecinales en los diferentes barrios de Blanes.

La irrupción de Alternativa Blanes añade un nuevo actor al panorama político local y abre un escenario que promete intensificar el debate sobre el futuro del municipio durante los próximos meses.

Lo que hasta ahora era una posibilidad ya es una realidad. Gerard Ortega estará en la carrera por la alcaldía de Blanes y lo hará liderando una agrupación de electores que aspira a convertirse en la voz de muchos vecinos que reclaman una forma diferente de gestionar el Ayuntamiento.