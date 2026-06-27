El PP catalán abre un congreso decisivo para reforzar el liderazgo de Alejandro Fernández y consolidar la alternativa constitucionalista

E l Partido Popular de Cataluña celebra este sábado su XVI Congreso Extraordinario, una cita que pretende marcar un punto de inflexión para la formación en la comunidad autónoma tras el crecimiento experimentado en los últimos procesos electorales. El encuentro, que se desarrolla en el Hotel Grand Marina de Barcelona, servirá para renovar la dirección del partido, aprobar las nuevas ponencias política y de reglamento y ratificar el liderazgo de Alejandro Fernández, que concurre como candidato a la presidencia de la formación.

El cónclave llega en un momento especialmente relevante para el PP catalán. La dirección nacional considera que Cataluña debe convertirse en uno de los pilares de la estrategia de Alberto Núñez Feijóo para ampliar el espacio electoral del Partido Popular y consolidar una alternativa al independentismo y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Una intensa jornada desde primera hora

El programa del congreso comienza a las 08:00 horas con la apertura de las acreditaciones en la Sala Aqua del Hotel Grand Marina. Una hora más tarde, a las 09:00, tendrá lugar la inauguración oficial del XVI Congreso con la intervención de Llanos de Luna, presidenta de la Comisión Organizadora, quien dará la bienvenida a los compromisarios antes de someter a aprobación definitiva el reglamento del congreso y proceder a la elección de la Mesa que dirigirá la sesión.

A continuación arrancará el turno de intervenciones institucionales de los principales dirigentes territoriales del partido. Tomarán la palabra Daniel Sirera, presidente de la Junta Local del Partido Popular de Barcelona; Maria Mercè Martorell, presidenta del PP de Tarragona; Xavier Palau, presidente del PP de Lleida; Daniel Ruíz, presidente del PP de Girona, y Manuel Reyes, presidente provincial del Partido Popular de Barcelona. El objetivo es ofrecer una imagen de cohesión territorial y respaldar la nueva etapa que pretende abrir el partido en Cataluña.

Balance de gestión y aprobación de las ponencias

Uno de los momentos más relevantes de la mañana llegará a las 09:25 horas, cuando el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, presente ante el plenario su informe de gestión, que posteriormente será sometido a votación por los compromisarios.

Pocos minutos después, a las 09:40, intervendrá el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, cuya presencia simboliza el respaldo de la dirección nacional al proyecto político del PP catalán.

El congreso también debatirá las dos grandes ponencias que marcarán la hoja de ruta de la organización para los próximos años. La Ponencia de Reglamento, coordinada por Maritxu Hervás, abordará la organización interna del partido, mientras que la Ponencia Política, coordinada por Juan Milián, fijará las líneas ideológicas y estratégicas con las que el Partido Popular de Cataluña afrontará el futuro político de la comunidad. Ambas serán presentadas y votadas por el plenario.

El reglamento del congreso establece además que el plazo para presentar candidaturas a la presidencia finalizará a las 10:15 horas, momento en el que quedará formalizado el proceso electoral interno.

Alejandro Fernández busca un nuevo mandato

Precisamente a las 10:20 horas, Alejandro Fernández intervendrá ante los compromisarios para defender su candidatura a la presidencia del Partido Popular de Cataluña. El dirigente tarraconense llega al congreso como claro favorito para ser reelegido y con el respaldo explícito de la dirección nacional encabezada por Alberto Núñez Feijóo.

Antes de su discurso, la presidenta de Nuevas Generaciones de Cataluña, Jimena Vallejos, tomará la palabra para representar a las nuevas generaciones del partido y poner el foco en la incorporación de jóvenes al proyecto popular.

Tras la presentación de la candidatura comenzará el proceso de votación, previsto entre las 10:50 y las 11:35 horas, seguido del escrutinio de los votos hasta las 12:05 horas.

Feijóo cerrará el congreso

La clausura está prevista para las 12:15 horas. Será entonces cuando se proclamen oficialmente los resultados de la votación, se proyecte el vídeo de cierre del congreso y el nuevo presidente del Partido Popular de Cataluña se dirija a los compromisarios para presentar los principales retos de la nueva etapa.

El broche final correrá a cargo del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuya intervención pondrá el acento en la importancia estratégica de Cataluña dentro del proyecto nacional del PP y en la necesidad de fortalecer una alternativa constitucionalista con mayor implantación en el territorio.

Un congreso para consolidar el crecimiento del PP

Más allá de la renovación orgánica, el XVI Congreso Extraordinario busca proyectar una imagen de estabilidad, unidad y ambición política. El Partido Popular considera que el crecimiento obtenido en Cataluña durante los últimos años abre una nueva oportunidad para recuperar protagonismo en una comunidad históricamente compleja para la formación.

Con la reelección de Alejandro Fernández prácticamente asegurada, el congreso aspira a convertirse en el punto de partida de una nueva etapa en la que el PP catalán quiere ampliar su presencia institucional, fortalecer su implantación territorial y presentarse como una alternativa sólida frente al independentismo y al bloque de izquierdas. Todo ello bajo la atenta mirada de la dirección nacional y con el respaldo de Alberto Núñez Feijóo, que utilizará la clausura del cónclave para lanzar un mensaje de unidad y de preparación ante los próximos desafíos políticos.