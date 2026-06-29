Fiscalía, ¿y esto no es delito de odio? Pasean una cabeza de Abascal decapitada en una marcha del orgullo gay en Sevilla

Libertad de expresión solo para una vertiente.

Después de la que se montó con la famosa piñata de Ferraz donde la Fiscalía, el PSOE y el propio Pedro Sánchez reclamaron medidas duras contra los ideólogos de llevar una cabeza del presidente del Gobierno a las inmediaciones de la sede socialista al mismo tiempo que se la apaleaba.

Sin embargo, el ruido montado por aquella performance se tornó en silencio con lo sucedido durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en Sevilla.

Y es que una imagen destacó por encima de todo: un asistente portaba una cabeza de cartón de Santiago Abascal, líder de VOX, representada como decapitada y colocada sobre una bandeja, simulando un macabro trofeo.

La imagen, difundida ampliamente en redes, mostró la figura del político conservador con un tratamiento que muchos calificaron de grotesco y violento.

VOX Sevilla no tardó en responder y denunció públicamente el hecho a través de sus perfiles oficiales, cuestionando no solo el acto en sí, sino el hecho de que eventos de este tipo reciban financiación pública con dinero de todos los contribuyentes.

Desde la formación liderada por Abascal se calificó el episodio como «una exhibición de odio que roza el delito».

La delegación sevillana exigió a las autoridades que investiguen si esta representación constituye un delito de odio o incitación a la violencia contra una figura política por motivos ideológicos.

«¿Es esto libertad de expresión o incitación al odio? ¿Dónde está el límite cuando se pasea la cabeza cortada de un líder político en una marcha subvencionada?», se preguntaron desde la formación conservadora.

El partido subrayó la contradicción de que, mientras se defiende la tolerancia y la diversidad, se normalice este tipo de representaciones violentas contra quienes piensan diferente.

No, no es una fiesta, ni una reivindicación. Es una exhibición de odio que roza el delito. Y como siempre con dinero público, porque serían incapaces de organizarse sin que tengamos que pagarles la fiesta. Les cortaremos el grifo de la subvención. pic.twitter.com/1xfjOU3Bu9 — VOX Sevilla capital (@VOX_SevCapital) June 28, 2026

El caso revive el debate sobre la aplicación selectiva del Código Penal en materia de delitos de odio. En los últimos años, la Fiscalía ha investigado o abierto diligencias contra Abascal y miembros de VOX por diversas declaraciones políticas (inmigración, críticas al Gobierno, etc.).

Sin embargo, ante imágenes explícitas de decapitación de un líder político, el silencio institucional hasta el momento es notable.

El artículo 510 del Código Penal tipifica las provocaciones al odio, la violencia o la discriminación por motivos ideológicos. Representar de forma humillante y violenta a una persona por su pertenencia política podría encajar en estos supuestos, especialmente si se produce en un acto público con repercusión social como las manifestaciones callejeras por el orgullo gay.