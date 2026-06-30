El quiosquero de Podemos estalla contra Sánchez pero su partido sigue haciendo la estatua en el Congreso: «Nos está meando y dice que llueve»

Tiene un discurso menos creíble que Pinocho.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, el conocido quiosquero del partido, cargó con dureza contra Pedro Sánchez.

Lo hizo en la tradicional rueda de prensa de inicio de semana en la que calificó de broma de mal gusto que el presidente del Gobierno se presente como abanderado de la regeneración democrática mientras su entorno sigue salpicado por escándalos de corrupción.

Fernández no se mordió la lengua:

Volvemos a señalar la extrema gravedad de lo ocurrido la semana pasada con la sentencia de Ábalos y de Koldo. Ábalos, el secretario de organización del PSOE, ministro que fue del PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez, ha sido condenado a 24 años de cárcel. Koldo ha sido condenado a 19 años de prisión. Santos Cerdán, el siguiente secretario de organización nombrado por Sánchez después de Ábalos, ya ha estado en prisión preventiva y es muy posible que pueda acabar en la cárcel. También está el caso de Leire Díez y de las cloacas del PSOE, entre otros casos de corrupción del Partido Socialista. Y ante todo esto, la respuesta de Pedro Sánchez en el Comité Federal del pasado sábado ha sido decir literalmente que en 2018 «planteé a los españoles limpiar las instituciones de gúrteles y de kitchens, de policías patrióticas y de parroquias. Partidos dopados por financiación irregular. Y en ese empeño por limpiar y regenerar hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente».

La alternativa al PSOE no es el PP. Con la derecha y ultra derecha se agravarían los problemas que este Gobierno no es capaz de resolver, como la vivienda.

Se necesita una izquierda fuerte, valiente, limpia y autónoma del PSOE que dé respuesta a los problemas de la gente. pic.twitter.com/3gIF1hq53P — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) June 28, 2026

Sinceramente, decir que el Partido Socialista ha avanzado mucho en la regeneración y en la lucha contra la corrupción cuando Ábalos, como digo, exsecretario de organización del PSOE y exministro del PSOE, exmano derecha de Pedro Sánchez, está condenado a 24 años de cárcel. Cuando el siguiente secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es muy posible que acabe en la cárcel. Cuando tenemos el caso de Leire Díez y las cloacas del PSOE que realmente apesta, que Pedro Sánchez diga que han hecho mucho por regenerar, sinceramente creo que es una broma de mal gusto.

Y lanzó su andanada final:

Pedro Sánchez mea a la gente y le dice que llueve. Esto es insostenible y esto es indefendible. El PSOE ha sido un gran enemigo de la democracia. El PSOE ha vuelto a decepcionar y a defraudar a millones de votantes de izquierdas en este país y declaraciones como esta del presidente sin la más mínima autocrítica, sin ningún tipo de asunción de responsabilidad ante casos gravísimos de corrupción, la verdad es que son penosas. El rey está desnudo y parece que hay muy poca gente dentro del Partido Socialista que está dispuesta a decírselo.

Sin embargo, la contundencia verbal del quiosquero choca frontalmente con la realidad parlamentaria. Podemos sigue sosteniendo al Gobierno de Sánchez en el Congreso con su voto. Cada moción, cada investidura fallida de la oposición y cada ley controvertida cuenta con el respaldo silencioso de los morados, convertidos en estatuas que no se mueven ni aunque llueva fuerte.

Esta doble vara de medir no es nueva en la izquierda fragmentada del actual Ejecutivo. Critican a Sánchez con dureza en los platós y en las ruedas de prensa para mantener cierta identidad propia ante su electorado, pero a la hora de la verdad en la Cámara Baja mantienen el ‘sí’ que permite a Pedro Sánchez seguir en La Moncloa.