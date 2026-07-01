La renuncia de Lara Hernández agudiza la fractura interna en Sumar

La salida de Lara Hernández de Movimiento Sumar no es simplemente una dimisión más en un partido que ya ha mostrado signos de desgaste. Este evento refleja una fractura profunda en el espacio político promovido por Yolanda Díaz, que ha estado marcado por reproches, acusaciones de acoso laboral y luchas internas por el control del grupo.

Hernández se despide de la coordinación general y de la militancia después de que se archivara el expediente por acoso laboral que se había abierto contra ella, debido a la falta de ratificación de las denuncias y a la escasez de pruebas concluyentes. En su declaración, denuncia una “campaña de desprestigio” y sugiere que el conflicto tiene menos que ver con la protección de los trabajadores y más con una lucha por el poder dentro de Sumar.

Durante su intervención, Hernández ha afirmado que en los últimos cuatro meses ha sido objeto de “mentiras” e “injurias” que, según ella, han quedado desacreditadas. Además, sostiene que la investigación interna ha servido más para socavar su figura que para esclarecer los hechos. El archivo del procedimiento, lejos de poner fin a la crisis, ha reabierto viejas heridas con más fuerza.

De protocolo antiacoso a guerra política

El protocolo antiacoso del partido se activó tras las denuncias presentadas por varios dirigentes, quienes describieron comportamientos vejatorios hacia unos cinco trabajadores. Sin embargo:

Los empleados involucrados no ratificaron sus denuncias o dejaron de colaborar con el expediente.

El comité interno optó por archivar la investigación por falta de pruebas suficientes.

Hernández afirma que todo esto fue parte de una operación política dirigida contra su liderazgo.

Este cambio en los acontecimientos favorece la narrativa presentada por Hernández, quien ve este caso como un intento para desplazarla antes de la asamblea general programada para el 11 de julio, donde se renovará la dirección del partido. Esta situación se suma a las dimisiones anteriores de Laura Moreno, exsecretaria de Organización, y David Comas, responsable de Comunicación, quienes también habían denunciado tensiones importantes con la coordinadora.

La cronología interna recogida por diversos medios muestra un patrón inquietante para Sumar: las denuncias surgen tras la salida de Yolanda Díaz, se centran en torno al equipo más cercano a Hernández y culminan en un expediente cerrado sin sanciones pero con ella fuera del proyecto.

En este contexto, la información proporcionada por Europapress sobre cómo Hernández deja Sumar tras archivarse la denuncia por acoso laboral, que ella califica como parte de una campaña de desprestigio, refuerza la impresión de que el proceso interno ha tenido un trasfondo claramente político.

Un partido sin liderazgo claro a las puertas del congreso

La dimisión llega en un momento crítico: a escasos días de una asamblea clave para definir el futuro del espacio y mientras Sumar intenta recomponer su identidad tras el paso atrás dado por Yolanda Díaz como candidata a las generales. Con la marcha de Hernández:

La única candidatura para liderar la nueva dirección está encabezada por Verónica Barbero y Rosa Martínez , figuras cercanas al núcleo institucional del partido.

y , figuras cercanas al núcleo institucional del partido. La formación se enfrenta al congreso extraordinario sin quien había guiado la transición desde la etapa Yolanda Díaz.

Las acusaciones sobre una “operación política” amenazan con afectar desde el primer momento la legitimidad del nuevo equipo directivo.

La imagen externa es desoladora: un proyecto nacido para “sumar” diversas sensibilidades a la izquierda del PSOE se presenta ahora como un mosaico fragmentado. No tanto debido a diferencias ideológicas profundas, sino a un conflicto entre liderazgos que ha acabado judicializándose simbólicamente mediante un expediente sobre acoso laboral que ya no cuenta con respaldo formal pero ha dejado huella en el imaginario colectivo.

Lo que viene: más incógnitas que certezas

De aquí en adelante, surgen diversas interrogantes:

Si logrará cerrar filas la nueva dirección o si los sectores críticos utilizarán el caso Hernández como estandarte en su resistencia interna.

Cómo influirá esta crisis en las posibilidades de Sumar para negociar coaliciones, mantener un grupo parlamentario sólido y competir frente al PSOE y Podemos en el mismo espacio electoral.

Si Yolanda Díaz continuará siendo una referencia simbólica o se alejará aún más del día a día orgánico del partido.

En clave curiosa, resulta llamativo que un movimiento llamado Sumar acumule más renuncias que incorporaciones en su cúpula en apenas dos años. Su protocolo antiacoso ha terminado siendo visto no solo como una herramienta destinada a proteger laboralmente, sino como el disparador visible de una lucha interna por controlar el proyecto. En ocasiones dentro de la izquierda española, parece que el verdadero acoso no ocurre solo entre cuatro paredes, sino también sobre el tablero político.