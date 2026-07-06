EXCLUSIVA | Javier Izquierdo rompe con el Partido Andalusí y anuncia una nueva formación política de inspiración islámica: una fractura ideológica que reabre el debate sobre el espacio conservador

La ruptura era, según quienes conocían la evolución interna del proyecto, cuestión de tiempo. Lo que durante meses fueron diferencias políticas cada vez más visibles ha terminado convirtiéndose en una separación definitiva.

Javier Izquierdo ha anunciado su dimisión del Partido Andalusí y su renuncia a la candidatura con la que iba a concurrir bajo las siglas de la formación. El ya exdirigente pone así punto final a una etapa política que, según explica, había dejado de responder a los principios con los que decidió incorporarse al proyecto.

Sin embargo, la noticia no termina con su salida.

Lejos de retirarse de la primera línea política, ha asegurado a PERIODISTA DIGITAL que ya trabaja en la creación de una nueva formación política de inspiración islámica que será presentada en las próximas semanas y que pretende ocupar un espacio político definido por el constitucionalismo, el españolismo y una orientación ideológica de centro-derecha.

La decisión supone un importante movimiento dentro de una formación que aspiraba a consolidar una estructura nacional y que ahora afronta una nueva reorganización tras la marcha de uno de sus dirigentes más visibles fuera de Andalucía.

Una ruptura que se venía gestando desde hace meses

Aunque el anuncio se ha producido ahora, Izquierdo sostiene que las diferencias con la dirección del Partido Andalusí no surgieron de forma repentina.

Según ha explicado a este medio, el distanciamiento fue el resultado de una sucesión de desacuerdos ideológicos que terminaron haciendo imposible la continuidad dentro del mismo proyecto.

En su opinión, el partido ha experimentado una evolución política que ya no representa los principios que él defendía desde su incorporación.

El exdirigente insiste en que su dimisión responde exclusivamente a razones políticas y de conciencia, y no a cuestiones personales.

La cuestión LGTB: el principal punto de ruptura

El primer gran desacuerdo se sitúa en torno a la posición del Partido Andalusí respecto a las políticas relacionadas con el colectivo LGTB.

Izquierdo afirma que la formación ha adoptado planteamientos incompatibles con su visión conservadora inspirada en los valores del islam.

Al mismo tiempo, subraya que sus convicciones se enmarcan dentro del respeto a la Constitución española y al Estado de Derecho, diferenciando sus principios religiosos del cumplimiento de la legalidad vigente.

Según explica, el problema no era únicamente una cuestión simbólica, sino la percepción de que el partido estaba modificando su identidad política.

La bandera LGTB como punto de inflexión

El episodio que, según el propio Izquierdo, terminó por precipitar la ruptura fue la aparición de la bandera LGTB en la página web oficial del Partido Andalusí.

Para el ya exdirigente, aquel gesto representó algo más que una decisión de comunicación. Lo interpretó como la confirmación de un cambio de rumbo que consideraba incompatible con el proyecto político que defendía.

A partir de ese momento, asegura, entendió que la continuidad dentro de la organización había dejado de ser viable.

El debate territorial: españolismo frente al andalucismo

Otro de los ejes de la ruptura tiene que ver con el modelo territorial.

Izquierdo sostiene que siempre ha defendido una posición claramente españolista y constitucionalista. Considera que la identidad andaluza puede y debe reivindicarse sin cuestionar la unidad de España ni alimentar discursos que profundicen en las diferencias territoriales.

En cambio, afirma que el Partido Andalusí ha ido reforzando un discurso que él considera excesivamente centrado en el andalucismo político, una evolución con la que dice no sentirse identificado.

El giro ideológico

El tercer gran motivo de discrepancia se sitúa en el terreno ideológico.

Según Izquierdo, el Partido Andalusí ha evolucionado progresivamente hacia posiciones de izquierda.

El exdirigente sostiene que su visión política siempre ha estado más próxima al centro-derecha, defendiendo posiciones conservadoras en cuestiones sociales y una orientación económica diferente a la que, en su opinión, ha ido adoptando la formación.

Considera que esa evolución hacía imposible mantener un proyecto político común.

Un nuevo proyecto

Tras anunciar su salida, Izquierdo asegura que ya trabaja en la constitución de una nueva formación política de inspiración islámica.

El objetivo, según explica, es construir una organización plenamente integrada en el marco constitucional español, comprometida con el sistema democrático, defensora de la unidad nacional y capaz de representar a un sector del electorado musulmán que, a su juicio, no encuentra hoy una referencia política acorde con sus convicciones.

El dirigente prevé presentar oficialmente esta iniciativa en las próximas semanas, dando a conocer el nombre de la organización, su dirección y las líneas generales de su programa.

Consecuencias para el Partido Andalusí

La salida de Javier Izquierdo tiene también una dimensión organizativa.

De acuerdo con el propio exdirigente, su marcha deja al Partido Andalusí sin su principal responsable en Barcelona y sin la estructura política que encabezaba en Cataluña, lo que obligará a la formación a reorganizar su implantación en esa comunidad si desea mantener presencia activa.

El alcance real de esa reorganización dependerá de las decisiones que adopte la dirección del partido y de la continuidad de otros miembros de la organización en el territorio.

Un movimiento con impacto político

Más allá de las discrepancias internas, la dimisión de Javier Izquierdo refleja cómo incluso las formaciones de menor tamaño afrontan tensiones derivadas de debates que atraviesan hoy a buena parte del panorama político español: la identidad territorial, las cuestiones culturales, el posicionamiento ideológico y el papel de las convicciones religiosas en la esfera pública.

La presentación del nuevo proyecto permitirá comprobar si esas diferencias cristalizan en una nueva oferta política o si se limitan a una reordenación dentro de un espacio ya muy fragmentado.

Por el momento, lo único confirmado es la ruptura entre Javier Izquierdo y el Partido Andalusí. El alcance político de esa decisión dependerá de la capacidad del nuevo proyecto para atraer apoyos, consolidar una estructura y trasladar al terreno electoral el discurso que ahora comienza a perfilarse.