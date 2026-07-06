Mónica García se corona durante el orgullo gay con un esperpéntico traspiés inclusivo

¡Menuda metedura de pata!

Normal, por otro lado, cuando se lleva el sectarismo político hasta los extremos más insospechados.

La protagonista del ridículo más estruendoso fue protagonizado por la autollamada ‘Médica y Madre‘, más conocida como la ‘MeMa‘.

Mientras miles de personas tomaron parte en la manifestación del Orgullo Gay en la capital, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, decidió subirse al carro de la visibilidad con un discurso que pretendía ser vanguardista e inclusivo.

El resultado fue, sin embargo, un auténtico esperpento lingüístico que corrió como la pólvora en redes sociales.

Y es que la también candidata a la Comunidad de Madrid en las elecciones de mayo de 2027 se hizo un lío mental cuando quiso feminizar el término transexual:

Pues lo primero, feliz orgullo 2026. Y yo quiero empezar dando las gracias. Dando las gracias a todo el colectivo LGTBIQ+, por todos estos años de lucha, por habernos abierto las puertas de la libertad. Muchísimas gracias a los maricas, mariquitas, maricones, lesbianas, bolleras, transexuales, transexualas, intersexuales, todos aquellos que han luchado y que han peleado durante tantos años para definir lo que es el marco de la libertad. No hay mayor libertad que expresarte y ser quien quieres ser y quien eres.

🚨 Mónica García da las gracias al colectivo por abrirle a España las puertas de la libertad: a los maricas, mariquitas, maricones, bolleras y «transexualas». pic.twitter.com/PvPiA8HR8Q — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) July 5, 2026

Y, de paso, aprovechó para arremeter contra el Partido Popular y más en concreto contra Jaime de los Santos por entender hipócrita su defensa del colectivo LGTBIQ+: