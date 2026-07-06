El PSOE se desangra por la corrupción mientras PP y VOX se disparan a 206 escaños en las encuestas

El corrupto y siniestro ‘bloque de la investidura’ que sostiene al corrupto Pedro Sánchez en La Moncloa ha entrado en fase de demolición.

El goteo incesante de escándalos de corrupción judicializados, las ramificaciones de la SEPI y la imputación de figuras clave del entorno socialista están provocando un auténtico tsunami electoral.

Así lo reflejan las encuestas publicadas este lunes por El País, La Razón y el sondeo de SocioMétrica para El Español, que coinciden unánimemente en un escenario de debacle histórica para la izquierda no separatista y una rotunda mayoría para el centroderecha.

De celebrarse hoy elecciones generales, el castigo en las urnas reduciría a PSOE, Sumar y Podemos a su suelo más bajo en medio siglo de democracia, dejando vía libre a Alberto Núñez Feijóo para gobernar con un respaldo parlamentario inédito.

La política española vive una situación sin precedentes en la democracia moderna: un Gobierno que se mantiene en La Moncloa gracias a la trasnochada aritmética parlamentaria mientras pierde su mayoría social con una velocidad que ninguna operación comunicativa puede enmascarar. La fotografía nacional a mediados de 2026 no refleja un simple desgaste del Ejecutivo, sino un cambio de ciclo profundo y sostenido en el que la derecha pulveriza cualquier opción de reeditar una mayoría progresista.

Los datos son tan contundentes que resultan difíciles de interpretar como algo temporal o coyuntural. Una encuesta de Redlines para The Objective otorga a PP y VOX 201 escaños, con un VOX emergente que alcanza los 62 diputados. El PSOE se desploma y el independentismo pierde su capacidad de chantaje.

El Votómetro: 201 escaños para el centroderecha tras 10.000 simulaciones

Tras procesar 64 encuestas a través de 10.000 simulaciones de Monte Carlo, el resultado es demoledor para el Partido Socialista y sus socios: PP y VOX sumarían unos aplastantes 201 escaños, situándose 25 diputados por encima de la mayoría absoluta.

El Partido Popular se afianza como la fuerza hegemónica del país. Feijóo ganaría hoy las elecciones generales anotándose el 32,3% de los sufragios y 139 escaños, superando en dos representantes su marca del 23-J y estableciendo una brecha de cinco puntos sobre el PSOE.

VOX se dispara hasta el 17,7% de los votos y los 62 escaños, un salto espectacular de 29 representantes respecto a las últimas generales que los convierte en el eje ineludible del cambio. El secreto de esa fortaleza está en la fidelidad de su electorado: VOX posee la lealtad más alta de todo el ecosistema político español, reteniendo a casi el 86% de sus votantes de 2023.

El naufragio del bloque gubernamental

En el otro extremo, el naufragio del bloque gubernamental es absoluto. El PSOE retrocede hasta los 111 escaños (27,3%), perdiendo 10 diputados y viendo cómo un 7% de sus antiguos votantes opta por la abstención. Sumar se desploma a 10 escaños (6,2%), mientras Podemos araña apenas 2. La coalición de izquierdas y nacionalistas que sostiene al Gobierno quedaría en un techo de 146 diputados, 30 por debajo de la mayoría.

El independentismo catalán también acusa el golpe: ERC baja a 6 escaños y Junts a 5, reduciendo su capacidad de chantaje a la nada.

La media de encuestas de junio confirma esa tendencia con precisión. La suma de PP y VOX alcanza el 49,2% del voto, casi 12 puntos por encima del bloque de izquierdas (PSOE+Sumar+Podemos, 37,2%).

La corrupción como motor del desgaste

La corrupción (caso Zapatero, UCO en Ferraz, caso Koldo, caso Kitchen) ha pasado factura al PSOE, pero no ha beneficiado directamente a VOX, que continúa su tendencia a la baja. El PP es el único que logra crecer en este contexto, capitalizando el desgaste del Gobierno sin que la ultraderecha le robe protagonismo.

La corrupción (caso Zapatero, registro de la UCO en Ferraz) ha pasado factura al PSOE. El PP capitaliza el desgaste de los escándalos y reduce las fugas hacia VOX, que han disminuido en los últimos sondeos.

El trasvase de votos del PSOE hacia el PP es uno de los datos más llamativos. Habría más de 366.000 antiguos votantes del PSOE que ahora optarían por el PP. Una cifra parecida es la del trasvase entre socialistas y extrema derecha: 343.000 votantes.

La izquierda alternativa se descompone

Sumar y Podemos se encuentran en caída libre sin que ninguno de los dos haya encontrado la forma de frenarla. Sumar se estanca en el 5,9%, muy lejos de los 31 escaños de 2023. La falta de liderazgo tras la renuncia de Yolanda Díaz y la inacción ante los casos de corrupción pasan factura. Podemos baja al 3,0%, en niveles testimoniales.

La suma de Sumar y Podemos (8,9%) está muy por debajo del 12,3% de 2023, evidenciando el coste de la división y la incapacidad de articular una alternativa creíble.

La aparición de Se Acabó la Fiesta (SALF) de Alvise Pérez añade otra variable al tablero. SALF conseguiría irrumpir en la Cámara Baja con el 2,2% de los sufragios y un diputado, pero su presencia se mantiene como un fenómeno contenido que no altera el peso específico de VOX en una futura negociación de Gobierno.

Un Gobierno en minoría social

La media de encuestas de junio dibuja un escenario de clara hegemonía de la derecha: PP y VOX suman el 49,2% del voto, casi 12 puntos por encima del bloque de izquierdas. El PP es el único que crece, consolidando su liderazgo. La alternancia es ya un hecho estadístico. El PSOE se mantiene estable pero a la deriva, y la izquierda alternativa se descompone sin remedio. La legislatura avanza hacia su final con un guion cada vez más claro.

Las encuestas no emiten votos. Pero definen contextos. Y el contexto que definen para Pedro Sánchez en julio de 2026 es el de un presidente que gobierna en La Moncloa con el reloj corriendo, los sumarios acumulándose y una mayoría social que ya no existe.