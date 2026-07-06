¡Vergüenza ajena! Alegría raja contra el pacto PP-VOX en Andalucía pero esconde que el PSOE entregó Pamplona a los proetarras

No tienen filtros.

Ni tampoco vergüenza.

Con la hemeroteca que persigue al PSOE, no es la mejor idea recurrir a uno de los lápices menos afilados del estuche para salir a la palestra y poner a escurrir el pacto entre el PP y VOX en Andalucía.

La líder de los socialistas en Aragón, Pilar Alegría, no perdió ni un minuto en cargar con dureza contra el acuerdo de gobierno alcanzado entre las dos fuerzas de la derecha española.

Lo calificó de lío frente a la estabilidad y denunció que los populares han preferido pactar con la derecha antes que con la izquierda, en una de sus habituales lecciones de moralidad:

Bueno, pues hemos pasado de esto (de Juanma Moreno resistiéndose a pactar con VOX) a un nuevo pacto de gobierno, para sorpresa de nadie, un nuevo pacto de gobierno del Partido Popular y VOX. Y ya van cuatro con este. Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Aragón. Y es que entre el lío y la estabilidad, todos han preferido el lío. Lío y recortes, lío y retrocesos, lío y señalamiento a los más vulnerables, lío y, sobre todo, privatización de los servicios públicos. Porque eso es lo que nos ofrece en estos pactos allá donde gobiernan. En los pactos, por cierto, de los partidos políticos, que aunque tengan distintas siglas, son indistinguibles en su proyecto de retrocesos.

Sin embargo, esta indignación selectiva genera una vergüenza ajena mayúscula, sobre todo porque las declaraciones de dirigentes socialistas, comenzando con Pedro Sánchez, dejaron claro que a ellos los principios les duran menos que un caramelo a la puerta de un colegio, comenzando con el Ayuntamiento de Pamplona, arrebatado a Unión del Pueblo Navarro para que lo volviesen a ocupar los proetarras de EH Bildu:

Nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución Española. Ya, pero yo creo que estoy siendo bastante claro. Pues, perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito. No vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez.

Elma Saiz, cuando era líder del PSOE en la capital navarra, aseveró que jamás los socialistas harían alcalde a Joseba Asirón, de EH Bildu:

La defensa de la Constitución Española es algo que ha hecho el Partido Socialista una bandera. Pero también he dicho, y de manera reiterada, que los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Asirón de Euskal Herria Bildu.

La realidad es que en diciembre de 2023, el PSN-PSOE apoyó una moción de censura junto a Bildu, Geroa Bai y otros para desbancar a la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, y entregar la vara de mando a Joseba Asiron, de Bildu. Un gesto que muchos navarros y españoles vivieron como una humillación histórica: el partido que se dice constitucionalista abriendo la puerta del Ayuntamiento de la capital navarra a quienes niegan la condición de víctimas del terrorismo o justifican el pasado etarra.