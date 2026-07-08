Miguel Tellado se mofa del PSOE proponiendo un descacharrante logo para su sede en Ferraz

Ironía gallega a raudales.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en un acto de Nuevas Generaciones, elevó el tono de la ironía contra el PSOE y propuso un nuevo lema y logo para la sede socialista de la calle Ferraz que causó sensación por su crudeza y humor negro: «Compro Oro«.

El también parlamentario en el Congreso de los Diputados no se cortó un ápice a la hora de señalar la corrupción que enfanga de lleno a la formación de la calle Ferraz, en Madrid, a cuenta de las andanzas del zascandil José Luis Rodríguez Zapatero y su proceloso patrimonio joyero.

Tellado denunció la estrategia del expresidente del Gobierno socialista para intentar impedir que se investigue un asunto que hiede peor que un túmulo mesopotámico:

Y ya vemos cuál está siendo su estrategia ante todo lo que se está descubriendo. La estrategia de Zapatero es boicotear la investigación. Es a lo que se está dedicando. Intentar que se anule la causa, como sea. Zapatero ha renunciado a defender su inocencia cuando ha reconocido que no puede probarla y basa toda su suerte judicial en anular la causa.

Y remachó con una genialidad para que el PSOE se vaya adaptando a los nuevos tiempos judiciales y, por qué no, al ‘negocio’ al que puede dedicarse la actual sede de la formación del puño y la rosa en la calle Ferraz: