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FINA IRONÍA DEL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO POPULAR EN UN ACTO DE NUEVAS GENERACIONES

Miguel Tellado se mofa del PSOE proponiendo un descacharrante logo para su sede en Ferraz

"El PSOE está a dos autos de quitar el logo en Ferraz que pone Partido Socialista y poner el cartel de Compro Oro"

Archivado en: Partidos Políticos | Política

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Ironía gallega a raudales.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en un acto de Nuevas Generaciones, elevó el tono de la ironía contra el PSOE y propuso un nuevo lema y logo para la sede socialista de la calle Ferraz que causó sensación por su crudeza y humor negro: «Compro Oro«.

El también parlamentario en el Congreso de los Diputados no se cortó un ápice a la hora de señalar la corrupción que enfanga de lleno a la formación de la calle Ferraz, en Madrid, a cuenta de las andanzas del zascandil José Luis Rodríguez Zapatero y su proceloso patrimonio joyero.

Tellado denunció la estrategia del expresidente del Gobierno socialista para intentar impedir que se investigue un asunto que hiede peor que un túmulo mesopotámico:

Y ya vemos cuál está siendo su estrategia ante todo lo que se está descubriendo. La estrategia de Zapatero es boicotear la investigación. Es a lo que se está dedicando. Intentar que se anule la causa, como sea. Zapatero ha renunciado a defender su inocencia cuando ha reconocido que no puede probarla y basa toda su suerte judicial en anular la causa.

Y remachó con una genialidad para que el PSOE se vaya adaptando a los nuevos tiempos judiciales y, por qué no, al ‘negocio’ al que puede dedicarse la actual sede de la formación del puño y la rosa en la calle Ferraz:

El PSOE está a dos autos de quitar el logo en Ferraz que pone Partido Socialista y poner el cartel de Compro Oro. Está ganada. Están a nada de que eso pueda suceder.

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