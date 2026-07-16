Ayuso alerta de que Sánchez acabará convirtiendo España en una dictadura cubana o venezolana

Sin medias tintas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a elevar el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En una intervención contundente en el Fórum Libertas del Partido Popular Europeo, la líder popular advertió severamente de que las políticas del Ejecutivo socialista, sus alianzas y su forma de ejercer el poder están llevando a España por un camino similar al de las dictaduras de izquierda en América Latina, como las de Cuba y Venezuela:

Hoy me gustaría pedir a mis compañeros del Partido Popular Europeo que escuchen lo que el presidente Feijóo y mis compañeros del Partido Popular de España aquí y en Bruselas les vienen alertando desde hace meses. Y yo entiendo que nos cueste creer lo que está pasando en un país miembro de la Unión Europea, pero esto es así. Tampoco se lo querían creer en su día venezolanos, cubanos, lógico.

Acusó al régimen sanchista de estar maquinando operaciones para acabar con el Estado de Derecho:

Hoy nos gobierna en España un movimiento de destrucción del Estado de Derecho que, como señalan las recientes condenas que están sentenciando al entorno del presidente Sánchez, utiliza medios de comunicación y herramientas del Estado para literal dañar nuestra salud democrática. En un país donde no gobierna el principal partido político ni se le permite intervenir, donde no hay Presupuestos Generales desde hace años ni debate del Estado de la Nación, donde el fiscal general del Estado ha sido condenado por emprender operaciones ilegales contra adversarios políticos y están todas las salsas, la televisión pública que está al servicio del Gobierno como jamás se había visto en Europa, se había visto en Venezuela pero no en Europa, que está condenada por manipular contra adversarios políticos también, donde se intervienen empresas públicas y privadas para comprar voluntades, donde llevamos cerca de 130 imputados por diferentes tramas de corrupción, incluidas aquellas que han nacido en el seno del Partido Socialista para atrapar la propia corrupción, buscando la destrucción reputacional y profesional de magistrados, periodistas, políticos, guardias civiles, policías.

📡 En directo, La presidenta del PP de Madrid @IdiazAyuso interviene en el Libertas Forum organizado por el @epp . https://t.co/u7OBItlZHv — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) July 15, 2026

Y denunció los ataques para derribar al mismísimo Poder Judicial: