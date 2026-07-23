Ester Muñoz estalla contra Zapatero tras su esperpento sobre las joyas en TVE: «¡Tomadura de pelo!»

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reaccionado a la entrevista del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en TVE, en la que reafirmó su inocencia pese a no dar explicaciones. El gurú de Pedro Sánchez intentó lavar su imagen en el programa de Javier Ruiz. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a nadie, especialmente en lo relativo a las infames joyas encontradas en una caja fuerte y tasadas en más de un millón de euros.

Después de semanas «desaparecido», un nervioso Zapatero afirmó que no tuvo ningún papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra; que sus hijas ni son testaferros suyas ni han cobrado sin trabajar; que tampoco tiene nada que ver con empresas offshore y que no ha cometido ningún acto ilícito.

Uno de los momentos más esperpénticos fue cuando hizo referencia a las joyas. Afirmó que son «fruto de un regalo de cortesía personal», que «no tenían ni uso ni destino» ni «afán patrimonial»; que él y su familia «no habían pensado en su valor» y que «estaban ahí y nada más».

Ante semejante esperpento, Muñoz se pronunció desde el Congreso de los Diputados para atizar al faro moral de la izquierda.

«No ha respondido a ninguna de las dudas que tenían la mayoría de los españoles sobre él. Ha dicho que todo es mentira, ha dicho que es inocente. Yo quiero recordar una cosa: que, en derecho penal, cuando uno está imputado tiene derecho a mentir, no solamente en los juzgados, sino también en una televisión pública».

En este sentido, recordó cómo el exministro José Luis Ábalos pasó por todos los programas de televisión y por el propio Parlamento afirmando que todas las acusaciones en su contra eran mentira.

«Él también hablaba de su defensa, él también decía que esas conversaciones no existían, que esos amaños no existían, que él jamás había estado con prostitutas en televisiones públicas, en el juzgado, y luego se demostró que sí. Por lo tanto, es evidente que el señor Zapatero tiene derecho a mentir en televisión y en el juzgado porque está imputado, pero también es evidente que no ha contestado a ninguna de las preguntas ni a las dudas que tenían los españoles».

La popular fue contundente contra Zapatero por sus declaraciones:

«Ha tomado el pelo a los españoles. Creo que su entrevista ha sido una tomadura de pelo. Cuando le preguntan por el origen de las joyas dice que son un regalo; no aclara si las recibió cuando era presidente o cuando ya no lo era; dice que no supo nada de las joyas, que él nunca ha entrado en una joyería, como si eso fuese una exención de algo. Él dice que nunca tuvo un afán de enriquecimiento patrimonial. Entonces yo me pregunto: si yo voy al extranjero y un mandatario me regala un millón y medio de euros y lo mete en mi cuenta, si yo no tengo interés en gastármelo, ¿no hace falta que lo tribute? Pregunto, ¿no? Claro, es que es una tomadura de pelo, es una tomadura de pelo del señor Zapatero».

Por último, Muñoz criticó también la defensa cerrada que el Gobierno de Sánchez hace del expresidente. En este sentido, estima que Zapatero no solo acudió al programa de Javier Ruiz para defender su inocencia, sino también para intentar disipar las dudas que existen sobre el Ejecutivo actual.