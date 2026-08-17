Sirera exige a Collboni que limite el padrón al máximo de habitabilidad de cada vivienda

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido al alcalde Jaume Collboni que impida nuevas altas en el padrón municipal cuando estas superen el límite máximo de ocupación que corresponde a cada vivienda según su cédula de habitabilidad y la normativa vigente.

La petición llega después de conocerse que 2.328 viviendas de Barcelona tienen empadronadas a diez o más personas, frente a las 1.279 que se contabilizaban en 2021. En apenas cuatro años, por tanto, el número de inmuebles en esta situación ha aumentado en más de un millar y prácticamente se ha duplicado.

Los datos reflejan además situaciones especialmente llamativas, con viviendas en las que constan empadronadas más de veinte e incluso más de treinta personas.

«Estamos ante una señal de alarma que el Ayuntamiento no puede limitarse a registrar estadísticamente. Si sabemos que una vivienda está preparada para albergar a un determinado número de personas, no tiene ningún sentido que el Ayuntamiento siga dando altas en el padrón indefinidamente como si el tamaño y las condiciones de esa vivienda no importaran», ha señalado Sirera.

Un límite de habitabilidad que, según el PP, debe tener consecuencias

La normativa catalana establece un umbral máximo de ocupación de las viviendas atendiendo a su superficie y a sus condiciones de habitabilidad. El Decreto 141/2012 regula los estándares de superficie por persona y el umbral máximo de ocupación, mientras que la legislación catalana en materia de vivienda contempla el concepto de vivienda sobreocupada cuando el número de personas que residen en ella supera los límites establecidos.

Sin embargo, el Ayuntamiento sostiene que la sobreocupación de un inmueble no puede utilizarse como motivo para impedir una inscripción en el padrón.

Para Sirera, esta interpretación genera una contradicción. «Esa interpretación puede conducir a una situación absurda: el propio Ayuntamiento reconoce administrativamente que una vivienda está sobreocupada y, al mismo tiempo, continúa empadronando a más personas en ella», ha denunciado.

El dirigente popular reclama por ello al Gobierno de Collboni que impulse los cambios normativos y administrativos que sean necesarios para evitar que se tramiten nuevas altas por encima del límite máximo de ocupación establecido para cada vivienda, respetando en todo caso las excepciones que contemple la legislación.

Cruce de datos e inspecciones

El PP también reclama que el Ayuntamiento cruce de forma sistemática los datos del padrón con la información disponible sobre la superficie y las condiciones de habitabilidad de las viviendas. El objetivo, según Sirera, sería detectar posibles situaciones de sobreocupación, empadronamientos irregulares o utilización fraudulenta de determinados domicilios.

Asimismo, pide que se activen inspecciones cuando existan indicios de irregularidades y que se utilicen los mecanismos administrativos y sancionadores disponibles en materia de vivienda cuando corresponda.

«Empadronarse es un derecho, pero convertir un piso en un piso patera no lo es. El Ayuntamiento tiene la obligación de saber quién vive realmente en Barcelona, pero también la de combatir la infravivienda, la sobreocupación y los fraudes asociados al padrón», ha afirmado.

Sirera considera que el incremento registrado desde 2021 demuestra que «tenemos un problema que está creciendo y que Collboni no puede seguir contemplando desde la distancia».

«No podemos normalizar que haya pisos con veinte o treinta personas empadronadas. Barcelona necesita un padrón fiable y una política firme contra la sobreocupación. Una vivienda tiene un límite de habitabilidad por una razón: proteger la dignidad, la seguridad y las condiciones de vida de quienes residen en ella. Ese límite también debe tener consecuencias a la hora de empadronar», ha concluido el presidente del Grupo Popular en Barcelona.