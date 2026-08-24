Gonzalo de Oro gana peso en Vox y se prepara para volver a liderar la candidatura en Barcelona

Gonzalo de Oro volverá a ser, salvo giro de última hora, el candidato de Vox a la Alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de mayo de 2027. Aunque la formación no hará oficial su designación hasta después de Navidad, el actual concejal cuenta ya con el respaldo de la dirección y se perfila como la apuesta del partido para afrontar una cita electoral decisiva.

La decisión pone fin a meses de especulaciones sobre el futuro del edil y despeja una de las principales incógnitas de la derecha barcelonesa. Vox, que era el único partido con representación municipal que todavía no había definido públicamente a su cabeza de lista, apuesta finalmente por la continuidad de un concejal que ha mantenido una posición firme en los principales debates de la ciudad.

De Oro llegó al Ayuntamiento en las elecciones de 2023 y asumió el reto de consolidar una marca política que Vox considera estratégica en Barcelona. Durante estos años, el concejal ha centrado buena parte de su actividad en cuestiones como la seguridad, la inmigración, la presión fiscal, la limpieza, la vivienda y la defensa de los barrios frente a lo que considera una gestión municipal alejada de las necesidades reales de los ciudadanos.

Una candidatura que busca crecer

La continuidad de Gonzalo de Oro también se entiende en clave electoral. Las últimas proyecciones apuntan a un posible crecimiento de Vox en Barcelona, con estimaciones que sitúan al partido en una horquilla de entre tres y cuatro concejales, frente a los dos actuales. Algunos escenarios incluso contemplan un resultado superior.

El objetivo de la formación será, por tanto, aprovechar el próximo ciclo electoral para aumentar su representación y convertirse en una fuerza con mayor capacidad de influencia en el consistorio.

En este escenario, De Oro afronta la próxima campaña con una ventaja importante: ya conoce el funcionamiento del Ayuntamiento y ha acumulado experiencia durante toda una legislatura. El reto ahora será transformar esa experiencia institucional en una candidatura capaz de ampliar el espacio electoral de Vox.

De las dudas a la confianza

Durante los últimos meses se habían producido especulaciones sobre la posibilidad de que Vox optara por un perfil diferente para Barcelona. El nombre de Joan Garriga llegó a aparecer entre las alternativas, especialmente en un contexto de debate interno sobre cómo reforzar la visibilidad del partido en la capital catalana.

Sin embargo, la relación entre Gonzalo de Oro y la dirección catalana se habría reconducido y la tesis que ha terminado imponiéndose es la de la continuidad. Dentro de la formación se considera al concejal una figura leal y plenamente integrada en el proyecto.

El propio recorrido de De Oro durante la legislatura ha permitido consolidar su posición y despejar las dudas que existían en los primeros compases de su llegada a la plaza Sant Jaume.

Una batalla abierta en la derecha

La candidatura de De Oro se producirá, además, en un escenario especialmente competitivo para la derecha barcelonesa. El PP de Daniel Sirera aspira a mantener su espacio y continuar creciendo, mientras Vox pretende ampliar su representación y Aliança Catalana prepara su desembarco en el Ayuntamiento.

La pugna por el voto situado a la derecha del PSC será, por tanto, uno de los grandes elementos de las elecciones de 2027. Vox confía en que su implantación municipal, unida al crecimiento que las encuestas vienen atribuyendo a la formación en Cataluña, permita a De Oro afrontar la campaña con mayores expectativas que en 2023.

La formación también busca reforzarse en barrios tradicionalmente vinculados al voto socialista, donde considera que existe un importante margen de crecimiento.

Un reto decisivo para Vox en Barcelona

Con su continuidad prácticamente encarrilada, Gonzalo de Oro tiene ahora por delante una oportunidad para reivindicar su proyecto y convertir la próxima campaña en un punto de inflexión para Vox en Barcelona.

El objetivo es claro: aumentar la representación municipal, consolidar al partido como una de las principales fuerzas de la derecha barcelonesa y llevar al Ayuntamiento un discurso centrado en seguridad, libertad económica, defensa de los barrios y oposición a las políticas que Vox considera responsables del deterioro de la ciudad.

La candidatura todavía tendrá que esperar a la confirmación oficial, pero el mensaje político de fondo parece claro: Vox confía en Gonzalo de Oro para intentar dar un salto adelante en Barcelona en 2027.