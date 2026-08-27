Varios grupos de la oposición, con el PP al frente, reclaman un pleno extraordinario por la crisis de gobierno en Sitges

La ruptura del Gobierno municipal de Sitges ha abierto una nueva etapa política en el Ayuntamiento. Ante este escenario, varios grupos de la oposición, entre ellos el Partido Popular, han registrado una solicitud para convocar un Pleno extraordinario en el que se aborde de manera específica la situación de gobernabilidad del municipio y el futuro del Ejecutivo durante el resto del mandato.

La iniciativa está dirigida a la alcaldesa, Aurora Carbonell i Abella, y pretende que el Gobierno explique ante el Pleno cómo afrontará el nuevo escenario político después de que las circunstancias que dieron lugar al pacto de Gobierno de 2023 hayan cambiado.

El escrito considera especialmente relevante que no se haya ejecutado el relevo de la Alcaldía previsto en aquel acuerdo y que posteriormente se haya producido la salida de uno de los grupos que formaban parte del Ejecutivo. Los firmantes sostienen que estos acontecimientos han alterado de forma sustancial la configuración política con la que se constituyó el Gobierno y han dejado al Ayuntamiento en una situación de minoría política.

La petición cuenta con la participación del PP, junto a otros grupos municipales, y plantea que la situación sea trasladada al máximo órgano de representación política de la ciudadanía. La iniciativa parte de la consideración de que la crisis no afecta únicamente a los partidos que integraban el Gobierno, sino que puede tener consecuencias sobre la capacidad del Ayuntamiento para impulsar proyectos, alcanzar acuerdos y garantizar la estabilidad institucional.

Una nueva realidad política

Los grupos que promueven el pleno consideran que la actual situación requiere una explicación pública y detallada por parte del Ejecutivo. En el documento se señala que la situación de minoría afecta directamente a la gobernabilidad del municipio y a la capacidad para desarrollar los proyectos estratégicos durante el tramo final de la legislatura.

Por este motivo, reclaman que el Gobierno presente por escrito a todos los grupos municipales una planificación de sus prioridades políticas, principales proyectos y actuaciones previstas hasta el final del mandato, incluyendo un calendario para su ejecución.

El objetivo es conocer cuáles son las prioridades del Ejecutivo y cómo pretende llevarlas a cabo en el nuevo escenario político.

El futuro de los acuerdos, sobre la mesa

Uno de los aspectos centrales de la solicitud es la necesidad de conocer los posibles acuerdos que el Gobierno deberá alcanzar con otros grupos municipales.

Los firmantes reclaman que el Ejecutivo informe al Pleno de los acuerdos políticos que pretenda alcanzar con otras formaciones cuando sean necesarios para garantizar la gobernabilidad y aprobar los principales asuntos municipales.

La petición sitúa así los pactos municipales en el centro del debate. Con el Gobierno en minoría, la capacidad para aprobar determinadas iniciativas dependerá de la negociación con el resto de fuerzas representadas en el Ayuntamiento.

Los grupos de la oposición quieren que esas posibles alianzas formen parte del debate institucional y que el Pleno conozca las principales líneas de actuación que el Ejecutivo pretende desarrollar hasta el final del mandato.

Más información y reuniones con la oposición

La propuesta también reclama una mayor interlocución entre el Gobierno y los grupos de la oposición.

En concreto, solicita la convocatoria de reuniones extraordinarias regladas con carácter quincenal con todos los grupos de la oposición. Estas reuniones deberían servir para informar sobre las actuaciones desarrolladas, los proyectos en curso y las decisiones relevantes para el municipio, además de las juntas de portavoces y las comisiones informativas ordinarias.

Los grupos solicitan asimismo que sean informados directamente y con carácter previo o inmediato de los acuerdos adoptados por los órganos de Gobierno, evitando que tengan conocimiento de determinadas decisiones a través de notas de prensa, comunicados públicos o medios de comunicación.

La iniciativa incorpora además una petición para revisar la política de comunicación institucional del Ayuntamiento con el fin de garantizar una presencia plural y equitativa de todos los grupos municipales, de acuerdo con su representatividad.

La seguridad de la Festa Major también será objeto de debate

El pleno solicitado no se limitaría a analizar la composición política del Gobierno. Los grupos reclaman también explicaciones sobre la seguridad durante la noche y madrugada del 24 de agosto, coincidiendo con la Festa Major de Sitges.

En concreto, solicitan que el Ejecutivo informe sobre las actuaciones que había trabajado y programado en materia de seguridad para esa noche y sobre las líneas de trabajo abiertas después de los altercados registrados durante la celebración.

De esta manera, la oposición pretende que el Gobierno explique tanto las medidas adoptadas como las actuaciones previstas después de los incidentes.

Un pleno para fijar posiciones

La solicitud plantea que la sesión extraordinaria tenga un único punto en el orden del día: el debate sobre la situación de gobernabilidad del Ayuntamiento de Sitges después de la ruptura del Gobierno municipal.

Los grupos quieren que Aurora Carbonell informe sobre la composición actual del Ejecutivo, realice una valoración política de la situación y detalle los mecanismos previstos para garantizar la gobernabilidad. También deberá abordar, según la petición, las prioridades políticas hasta el final del mandato, el estado de los principales proyectos municipales, los futuros acuerdos políticos y el calendario de las iniciativas previstas.

Posteriormente, todos los grupos municipales podrán fijar su posición institucional.

La iniciativa sitúa al Gobierno de Sitges ante un escenario de mayor exigencia parlamentaria. El PP y el resto de grupos que respaldan la petición quieren que la nueva situación política quede explicada en sede plenaria y que el Ejecutivo concrete cómo pretende garantizar la gobernabilidad durante el resto de la legislatura.

La convocatoria del pleno deberá determinar ahora si el Ayuntamiento abre formalmente este debate y, sobre todo, qué posición adopta cada formación ante el nuevo escenario político surgido tras la ruptura del Gobierno.