Frente Obrero despega en Cataluña y se abre paso entre el descontento de los trabajadores

Hay movimientos políticos que necesitan décadas para construir una estructura y otros que consiguen hacerse notar en apenas unos años. Frente Obrero pertenece al segundo grupo. La formación liderada por Roberto Vaquero continúa aumentando su presencia pública y territorial y ha encontrado en Cataluña uno de los escenarios donde pretende consolidar su crecimiento.

Su propuesta parte de una idea sencilla: recuperar un discurso político centrado en los trabajadores y en los problemas cotidianos que afectan a buena parte de la sociedad, desde el acceso a la vivienda hasta la precariedad laboral, pasando por la pérdida de poder adquisitivo, la situación de los servicios públicos o la inseguridad.

Un mensaje que pretende diferenciarse de una izquierda institucional que, según Frente Obrero, se ha alejado progresivamente de las preocupaciones de la clase trabajadora.

Una alternativa que quiere romper los esquemas

Una de las principales características del Frente Obrero es precisamente su dificultad para encajar en las categorías políticas tradicionales.

La organización reivindica su carácter obrero y revolucionario, pero al mismo tiempo mantiene posiciones muy críticas con la inmigración ilegal, la Unión Europea, la OTAN y determinadas políticas identitarias que dominan buena parte del discurso de la izquierda actual.

Esa combinación ha permitido al movimiento construir un perfil propio y atraer la atención de sectores que no encuentran representación en los partidos tradicionales.

Su mensaje busca hablar directamente a trabajadores y jóvenes que, independientemente de su ideología previa, comparten una sensación de abandono por parte de las instituciones.

Y Cataluña, con sus problemas de vivienda, empleo, inseguridad y fractura política, constituye un terreno especialmente importante para ese discurso.

El crecimiento empieza a hacerse visible

Frente Obrero todavía está lejos de poder considerarse una fuerza política mayoritaria. Sus resultados electorales siguen siendo modestos. Sin embargo, su evolución demuestra que existe una base sobre la que construir.

En las elecciones catalanas de 2024 obtuvo 10.118 votos, el 0,32 % del total. No logró representación parlamentaria, pero consiguió concurrir en las cuatro circunscripciones catalanas y situar sus siglas en el mapa electoral.

Ahora el objetivo es aumentar esa base.

Para ello, la organización apuesta especialmente por el trabajo territorial, la presencia en la calle y una comunicación directa con los ciudadanos. Una estrategia que busca que el Frente Obrero no sea simplemente una candidatura que aparece durante una campaña electoral, sino un movimiento con actividad permanente.

Ahí puede encontrarse una de las claves de su crecimiento: no esperar a las elecciones para empezar a hacer política.

Roberto Vaquero, el principal motor

Buena parte de la notoriedad del Frente Obrero está vinculada a su presidente, Roberto Vaquero, convertido en uno de los rostros más reconocibles de la nueva política extraparlamentaria española.

Su estilo directo y su disposición a abordar cuestiones incómodas han permitido al dirigente acumular una importante presencia en redes sociales y medios de comunicación.

Vaquero ha construido un discurso que pretende alejarse de la corrección política y poner sobre la mesa asuntos que, según defiende, otros partidos prefieren evitar.

Para sus simpatizantes, esa forma de hacer política representa precisamente una de las principales virtudes del movimiento: decir lo que otros no se atreven a decir.

La izquierda tradicional, ante un nuevo competidor

El crecimiento del Frente Obrero también plantea una cuestión incómoda para la izquierda tradicional: qué ocurre cuando una parte de los trabajadores deja de sentirse representada por las organizaciones políticas que históricamente han reclamado hablar en su nombre.

Durante décadas, conceptos como salario, vivienda, empleo, industria o derechos laborales estuvieron estrechamente ligados al discurso de la izquierda.

Frente Obrero considera que ese espacio ha sido abandonado en favor de otras prioridades y pretende recuperarlo.

Su estrategia pasa por combinar las reivindicaciones económicas con un discurso de soberanía nacional y crítica a la inmigración ilegal, una fórmula que rompe con el esquema tradicional y que le permite disputar terreno político desde una posición propia.

Cataluña, una oportunidad para crecer

El escenario catalán ofrece además un elemento adicional: el desgaste de buena parte de las estructuras políticas tradicionales.

El independentismo continúa dominando una parte importante del debate público, mientras los partidos estatales compiten por otro sector del electorado. En medio de esa división existe un espacio para organizaciones que quieran colocar en primer plano cuestiones sociales y económicas.

Frente Obrero quiere ocupar precisamente ese espacio.

La formación pretende convertirse en una referencia para quienes consideran que la política catalana dedica demasiado tiempo a las disputas entre bloques y demasiado poco a cuestiones como el precio de la vivienda, los salarios, la situación de los barrios o las condiciones laborales.

El reto: convertir presencia en votos

El gran desafío será ahora transformar su creciente visibilidad en resultados electorales.

Porque una cosa es conseguir notoriedad y otra muy diferente obtener representación institucional. Frente Obrero lo sabe y por eso su apuesta pasa por continuar aumentando su implantación territorial.

Los 10.118 votos de 2024 pueden convertirse en un punto de partida si la organización consigue mantener su ritmo de actividad y ampliar su base entre trabajadores y jóvenes.

En política, los pequeños porcentajes pueden parecer irrelevantes hasta que dejan de serlo.

Y el Frente Obrero parece haber entendido que para crecer no necesita convencer a todo el mundo. Le basta con conseguir que una parte del electorado descontento deje de abstenerse y encuentre en sus siglas una opción política.

Cataluña será uno de los principales escenarios para comprobar si esa estrategia funciona.

Por ahora, el Frente Obrero sigue siendo una fuerza minoritaria, pero cada vez resulta más difícil ignorar su presencia. Su crecimiento no se mide todavía en escaños, sino en organización, militancia, actividad y capacidad para introducir nuevos debates en la agenda política.

El tiempo dirá si ese impulso termina convirtiéndose en representación institucional. Pero una cosa parece clara: Roberto Vaquero y el Frente Obrero han decidido que Cataluña sea uno de los territorios donde más fuerte suene su mensaje.