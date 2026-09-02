NNGG Cataluña prepara un gran tardeo en Sant Cugat con Ignacio Dancausa, Alejandro Fernández y Jimena Vallejos

Nuevas Generaciones de Cataluña prepara una de sus grandes citas del mes de septiembre. El próximo 17 de septiembre, la organización juvenil del Partido Popular celebrará en Sant Cugat del Vallès un tardeo que reunirá a jóvenes de las distintas estructuras de NNGG de Cataluña.

Bajo el lema “Más vivienda, más seguridad y más oportunidades para los jóvenes”, el encuentro combinará el ambiente distendido propio de un tardeo con la reivindicación de algunas de las principales preocupaciones de las nuevas generaciones.

La cita contará con la participación de Ignacio Dancausa, presidente nacional de Nuevas Generaciones; Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, y Jimena Vallejos presidenta de NNGG cataluña, además de miembros de las diferentes agrupaciones de Nuevas Generaciones.

El objetivo es que jóvenes populares de diferentes puntos del territorio puedan encontrarse, compartir experiencias y abordar los principales retos que afrontan actualmente. Entre ellos, la dificultad para acceder a una vivienda, la preocupación por la seguridad y la necesidad de generar más oportunidades laborales y de futuro.

Sant Cugat será así el punto de encuentro de las distintas generaciones jóvenes vinculadas al PP catalán, en una cita que busca combinar política, convivencia y ambiente juvenil.

El tardeo se plantea también como una oportunidad para reforzar los vínculos entre las diferentes agrupaciones territoriales de NNGG y poner en común las inquietudes de los jóvenes catalanes.

Con esta convocatoria, Nuevas Generaciones quiere reivindicar que cuestiones como la vivienda, la seguridad y las oportunidades deben ocupar un lugar prioritario en la agenda política y que los jóvenes deben tener un papel protagonista en el debate sobre el futuro de Cataluña.