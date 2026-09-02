NNGG gana protagonismo en Cataluña y se vuelca con Ceuta: «Los jóvenes no vamos a mirar hacia otro lado»

Nuevas Generaciones del Partido Popular ha adquirido un creciente protagonismo en Cataluña durante las movilizaciones convocadas en apoyo de Ceuta. La organización juvenil, dirigida en Cataluña por Jimena Vallejos, ha querido situarse en primera línea de las concentraciones celebradas en distintos puntos de la comunidad para trasladar su respaldo a los ciudadanos ceutíes.

Desde Barcelona hasta Tarragona, pasando por otras localidades catalanas, los jóvenes populares han participado activamente en las convocatorias de apoyo a Ceuta, convirtiéndose en uno de los movimientos juveniles con mayor presencia en estas movilizaciones.

El mensaje de NNGG ha sido claro: la situación de Ceuta no puede contemplarse como un problema lejano ni exclusivamente relacionado con la ciudad autónoma. Para la organización, se trata de una cuestión que afecta directamente a España y que requiere una respuesta firme por parte de las instituciones.

Jimena Vallejos pone a los jóvenes en primera línea

Bajo el liderazgo de Jimena Vallejos, NNGG Cataluña ha reforzado su presencia en la calle y ha apostado por una estrategia de movilización que busca implicar a los jóvenes en los principales debates políticos y sociales.

La defensa de Ceuta se ha convertido en uno de los últimos ejemplos de esta estrategia. Mientras las concentraciones reunían a ciudadanos de diferentes edades, los jóvenes del PP han mantenido una presencia constante para trasladar un mensaje de solidaridad con los ceutíes.

Para NNGG, defender Ceuta supone también defender la seguridad, la convivencia y la soberanía española, conceptos que la organización considera fundamentales para las nuevas generaciones.

«Los jóvenes no podemos permanecer al margen cuando ciudadanos españoles están reclamando seguridad y tranquilidad», es el espíritu que ha marcado la participación de la organización en estas movilizaciones.

De Cataluña a Ceuta

La participación de NNGG en las concentraciones ha permitido además al PP catalán mostrar una imagen de movilización de sus estructuras juveniles en un momento en el que la cuestión de Ceuta ha adquirido una fuerte dimensión política.

Los jóvenes populares han compartido espacio con dirigentes del partido y ciudadanos que han querido mostrar públicamente su solidaridad con los habitantes de la ciudad autónoma.

En Barcelona, la organización acompañó a los representantes populares durante la concentración celebrada en la plaza de Sant Jaume. En Tarragona, NNGG también estuvo presente junto al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, quien lanzó desde la ciudad un contundente mensaje a los ceutíes: «¡No estáis solos!».

Una generación que reivindica la unidad nacional

La movilización por Ceuta se suma a la estrategia de NNGG Cataluña de recuperar la presencia juvenil del PP en las calles y disputar el espacio político entre los jóvenes catalanes.

Vallejos ha convertido la organización en una plataforma especialmente activa en cuestiones relacionadas con la seguridad, la unidad nacional y la defensa de los intereses de los jóvenes.

La apuesta pasa por combinar la actividad institucional con la presencia en la calle, buscando que Nuevas Generaciones vuelva a tener visibilidad en las movilizaciones políticas y sociales.

Con las concentraciones por Ceuta, NNGG ha encontrado además un escenario en el que reivindicar uno de sus principales mensajes: que la defensa de España y de sus ciudadanos no entiende de edades ni de territorios.

Desde Cataluña, los jóvenes populares han querido dejar claro que la distancia geográfica no supone indiferencia. Su presencia continuada en las movilizaciones pretende transmitir precisamente ese mensaje: que los ceutíes cuentan también con el respaldo de una parte de la juventud catalana.