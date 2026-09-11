Abascal dispara contra Sánchez: «Si Marruecos los acepta, ¿por qué el Gobierno retiene a los menores?

Santiago Abascal ha cargado este viernes contra el Gobierno tras el último comunicado del Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores, en el que Rabat asegura estar dispuesto a recibir a los migrantes, incluidos menores, que cruzaron la frontera de Ceuta a finales de julio. El presidente de Vox ha dicho «no dar crédito» a ese anuncio oficial y ha preguntado retóricamente por qué Pedro Sánchez se niega a devolverlos si Marruecos afirma que los acogerá.

Para Abascal, esa actitud del Ejecutivo no es un error, sino una decisión deliberada: acusa a Sánchez de mantener un «secuestro institucional con los menores» y de querer perpetuar la «inmigración masiva» sin dar explicaciones a los ceutíes. En su opinión, no hay margen para la espera y la respuesta debe ser «urgente».

«Demasiadas informativas» y soberanía de Ceuta

El líder de Vox ha subrayado la contradicción entre el tono del comunicado marroquí y las declaraciones de varios ministros de Rabat, que en los últimos días han reivindicado la soberanía sobre Ceuta y Melilla. «Han aprovechado la situación porque estamos convencidos de que la han alentado y permitido», ha asegurado, al tiempo que ha reclamado que el Gobierno español aclare «cuánto sabía» y por qué no actuó.

Abascal ha insistido en que existen «demasiadas informativas» que vinculan a Marruecos con la entrada masiva y también al propio Ejecutivo, que, según él, tenía conocimiento previo de lo que iba a ocurrir. Esa es, a su juicio, la base de la acusación política que lanza contra Sánchez.

Vox vuelve a pedir el artículo 102: juzgar a Sánchez por traición

En paralelo, Vox ha reiterado su exigencia de activar el artículo 102 de la Constitución para que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pueda investigar y, en su caso, juzgar a Pedro Sánchez por un presunto delito de traición y contra la seguridad del Estado en relación con la crisis de Ceuta. El precepto requiere la iniciativa de al menos una cuarta parte del Congreso (88 diputados) y luego la aprobación por mayoría absoluta (176 votos), un umbral que hoy por hoy parece inalcanzable sin el respaldo del PP.

Abascal ha llevado la presión al hemiciclo con una frase contundente: activar el 102 serviría también para saber «cuántos diputados tiene Marruecos en esta Cámara», en referencia a las votaciones que se producen sobre la propuesta. Hasta ahora, el PP ha enfriado la iniciativa, aunque algunos dirigentes de la formación han hablado de «mentira de Estado» por la gestión de la crisis.

Jornada económica con Arthur Laffer

Las declaraciones de Abascal se han producido minutos antes de arrancar una jornada sobre desregulación y crecimiento económico organizada por la Fundación Disenso en el Congreso, con la presencia del economista estadounidense Arthur Laffer, creador de la famosa «curva de Laffer». En ese marco, el líder de Vox ha criticado que Sánchez se limite a decir a los ceutíes que «están obligados a aceptar una nueva realidad», en lugar de ofrecer soluciones inmediatas a la crisis migratoria.